Mobieltjes moeten dood Wouter van Luijn ophelderen

Beroving

De verklaring van deze vierde getuige bevestigt het vermoeden van de politie dat F. de Nederlander neersloeg om hem te beroven. Van Luijn zou de Spanjaard opvallend zijn portemonnee met daarin 700 euro hebben getoond toen hij drugs wilde kopen van een dealer. Daarop zou F. hem hebben neergeslagen.



Medische rapporten

De onderzoeksrechter wacht ook nog op medische rapporten over de ernst van de verwondingen die Wouter van Luijn opliep en over de aangeboren zwakke plek in zijn hersenen. De vraag bij dat aneurysma is of het de dood van Van Luijn veroorzaakte.Op basis van de onderzoeksresultaten beslist de rechter of F. wordt vervolgd voor doodslag (opzettelijk van het leven beroven) of dood door schuld (geen opzet).



