Mobiele Eenheid ingezet om ‘herkraakt’ pand in Zuid te ontruimen

Spoedontruiming pand in de Waldeck Pyrmontlaan in Amsterdam-Zuid. Beeld Jean-Pierre Jans

Dat bevestigt een woordvoerder van de politie na berichtgeving van AT5.

Volgens omstanders zijn bij de ontruiming meerdere mensen van het dak gehaald.

De ontruiming van het pand begon rond 19.30 uur en was om 22.30 nog steeds gaande, omdat er nog een aantal krakers op het dak zou zitten. Een groepje sympathisanten stond tijdens de ontruiming bij de afzetting. Ze riepen leuzen als ‘kraken is een recht’.

Spoedontruiming

De politie meldt dat het om een spoedontruiming gaat, op last van de officier van justitie. Ook de brandweer was opgeroepen. Vanaf de straat was te zien hoe politie en brandweer met zaklampen op het dak schenen, op zoek naar achterblijvers.

Een ladderwagen en ambulance stonden even na 21.00 nog ongebruikt in de straat.

Op 16 januari werd het pand nabij het Vondelpark ook al gekraakt. De politie heeft het pand toen diezelfde dag ontruimd. Zo’n dertig mensen werden daarbij opgepakt. Of er bij deze actie ook mensen zijn opgepakt, is nog onduidelijk.