Mobiel informatiepunt over liquidatie bij Kraaiennest

Mobiel informatiepunt bij metrohalte Kraaiennest. Beeld Jop van Kempen

Veel aanloop heeft de mobiele post nog niet. “Informatie gaat ook via via,” aldus een dienstdoende agent. “Daarnaast berichten media uitgebreid over de liquidatie.”

Een vijftal mannen dat een joint rookt op een parkeerplaats nabij de metrohalte is geschrokken van het geweld. De vijftigers bezoeken de plek – vlakbij de plaats waar Balentien werd doodgeschoten – bijna dagelijks. “Als het mooi weer is, is het voor veel mensen een populaire ontmoetingsplek,” zegt een van hen. “Wij komen hier ook veel samen. Na het werk, bijvoorbeeld. Dan drinken we een biertje, daarna gaan we naar huis.”

Op de avond van de liquidatie waren de mannen op de ontmoetingsplek bij de metrohalte. Kort voor het incident hadden ze echter een punt achter de avond gezet. Ze hebben niets gezien en thuis – niet ver van de metrohalte – hebben ze evenmin schoten gehoord. Ze wisten wel wie Balentien was. “Hij is hier opgegroeid.”

De liquidatie ging volgens de politie gepaard met ‘een bepaalde roekeloosheid’. “Daarvan ben ik geschrokken,” zegt een van de mannen. “Ik ben niet bang om te worden geliquideerd, omdat ik geen crimineel ben. Maar kogels die in het rond vliegen zijn gevaarlijk voor omstanders en omwonenden. Ook loop je het risico dat de moordenaar de verkeerde persoon liquideert.”

Verdwaalde kogels raakten flatgebouw Kleiburg, op ongeveer honderd meter van de liquidatie. Een omwonende meldde aan AT5 dat een kogel insloeg in z’n woning, op twee meter afstand van waar hij zich op dat moment bevond.

Ondanks het gevaar voor omwonenden en omstanders zullen de vijf mannen de ontmoetingsplek niet mijden. “We komen er graag. En een liquidatie bij metrostation Kraaiennest gebeurt gelukkig niet dagelijks.”