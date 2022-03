MMA-vechter Melvin Manhoef rijdt inbrekers klem in Landsmeer en slaat autoraam kapot

Hollanda’da boksör Melvin Manhoef, evine giren hırsızları kaçarken arabayla durdurup dövüp polise teslim etmiş… fotoğrafda ki karizma şaka mı pic.twitter.com/0NN9zvVZHy — Galatasaray Hollanda (@GS_Hollanda) 28 maart 2022

“Ik heb ze uit de auto getrokken en op hun knieën gezet,” vertelt Manhoef aan Vechtsportinfo.nl. “Ik heb gewacht tot de politie kwam om hen op te pakken.” De voormalig kickbokser betrapte de drie mannen en sprong in de auto nadat zij op de vlucht sloegen. In Landsmeer reed hij de inbrekers uiteindelijk klem, waarna hij met zijn hand het autoraam kapot sloeg. Daar hield hij lichte verwondingen aan over.

Het drietal was afgelopen weekend al langs de woning van Manhoef geweest. De vechter was op dat moment in Parijs voor een Bellator MMA-event. Een omwonende zag de achtervolging met eigen ogen. “Ik woon een paar honderd meter verderop en de brokstukken liggen in mijn tuin. Er reden hier drie auto’s langs met een rotvaart, ik denk dat ze wel honderd kilometer per uur gingen,” aldus de bewoner tegen het Noordhollands Dagblad.

Manhoef groeide begin deze eeuw uit tot een van de beste MMA-vechters van zijn tijd. Hij was tussen 2005 en 2007 kampioen lichtzwaargewicht in de categorie mixed martial arts.