MKB eist 200 miljoen euro voor gedupeerde ondernemers door kadewerkzaamheden

Werkzaamheden aan de Herengracht. Beeld ANP

De komende tien jaar moet zeker 135 kilometer kade worden versterkt en 750 bruggen worden aangepast die door gebrekkig onderhoud niet aan de wettelijke eisen voldoen. Amsterdam besloot vorige maand al de 800 meter kademuur en 27 bruggen die het meest verwaarloosd zijn direct aan te pakken en daarvoor 289 miljoen opzij te zetten.

MKB Amsterdam vreest dat de werkzaamheden per locatie wel twee tot drie jaar kunnen duren waardoor winkels, horeca en bedrijven slecht bereikbaar worden. Volgens de organisatie stelt de gemeente dat de gevolgen van zulke afsluitingen onder het normale ondernemersrisico valt, dat ook geldt voor wegwerkzaamheden.

“We begrijpen allemaal dat bruggen en kademuren moeten worden aangepakt,” zegt voorzitter Bart Drenth van de belangenorganisatie, “maar de gemeente kan niet volhouden dat dit voor de betrokken winkeliers onder het normale ondernemersrisico valt. Bedrijven hebben deze ingrepen nooit kunnen voorzien.

Ruimhartige schaderegeling

“De gemeente spreekt nu over totale kosten tussen de één en drie miljard euro, vergelijkbaar met de aanlegkosten Noord/Zuidlijn. Net als bij de metrolijn moet er een ruimhartige schaderegeling komen, in de vorm van een overbruggingsfonds van 100 tot 200 miljoen euro. Niet pas over een paar jaar als er al tientallen winkeliers over de kop zijn, zoals destijds bij de Noord/Zuidlijn, maar meteen vanaf het begin.”

Zo’n fonds zal volgens MKB Amsterdam nooit alle kosten op zich kunnen nemen. De organisatie wijst ondernemers er op dat ze de gevolgen van werkzaamheden moeten incalculeren, door rekening te houden met een inkomstenderving van tientallen procenten. “Daarom is het belangrijk dat de gemeente betrokken is en de winkeliers lang van te voren vertelt dat hun straat voor langere tijd wordt afgesloten.”