Mister Leather 2023: ‘Wij als leercommunity zijn ook onderdeel van de lhbtq’

Nikos Numan (52), ambtenaar bij gemeente Amsterdam, is Mister Leather 2023. Hij wil zijn community het komende jaar zichtbaarder maken.

Dat is een duidelijk doel.

“Ik kan het hele jaar achteroverleunen, en met de Pride alle Walks aflopen en daar vrolijk zwaaien, maar zo zit ik niet in elkaar. Ik wil mezelf en de community het hele jaar laten zien. Met mensen in gesprek gaan om zo de acceptatie en bewustwording te vergroten.”

Jullie zijn minder zichtbaar dan voorheen?

“De leercommunity is altijd onderdeel geweest van het straatbeeld, maar daar verdwenen we langzaam. Gelukkig neemt dat sinds een paar jaar weer toe. Dat is belangrijk: mensen moeten méér zien dan alleen de mainstream homo, de vrolijkerd met een leuk shirtje aan. Wij als leercommunity zijn ook onderdeel van de lhbtq.”

Kleeft er een verkeerd beeld aan de leercommunity?

“Er is natuurlijk een hardnekkig beeld van ons neergezet. De gespierde man in uitdagende, leren kleding. Kink is onderdeel van onze community. Dat mag ook gezien worden. Sterker: we hopen het te normaliseren. Maar de andere kant van het verhaal is dat wij leer in de eerste plaats dragen omdat het lekker zit. Zie je mij in leren kleding in de Albert Heijn boodschappen doen, dan heeft dat niets met kink te maken. Gelukkig is dat beeld de laatste jaren aan het kantelen, bijvoorbeeld doordat we steeds zichtbaarder worden op ‘gewone’ festivals als Milkshake en Wasteland.”

Hoe gaat u zorgen voor meer acceptatie?

“Door bijeenkomsten te organiseren. En de straat op te gaan! Laatst hebben we een rondleiding gedaan bij Brouwerij ’t IJ. Vijfentwintig mannen in full leather. Veel mensen spraken ons aan, vroegen waarom we leer droegen. Daar kwamen mooie gesprekken uit.”