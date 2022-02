‘Misser van jewelste’: Amsterdams overleg over windmolens geklapt

Tegenstanders van de komst van windturbines in de buurt van woningen en natuur voeren actie op de Dam. Beeld Hollandse Hoogte / ANP

Na een serie moeizame vergaderingen heeft een van de drie experts, die zich op verzoek van de gemeenteraad buigen over de impact van windmolens op de gezondheid van omwonenden, zijn conclusies getrokken. Vrijdagochtend maakte epidemioloog Dick Bijl per brief zijn vertrek uit de expertgroep bekend.

Volgens Bijl was in de commissie geen ruimte voor ‘wetenschappelijke discussie’. De bevindingen van de expertgroep moeten naar zijn mening worden onderbouwd door wetenschappelijke literatuur. ‘Dat is niet gebeurd.’

Ook kreeg hij naar eigen zeggen geen ruimte om recente onderzoeken in te brengen. De consequentie is volgens hem dat het uitzoekwerk neerkomt op een kopie van het rapport dat het RIVM eerder schreef over de plaatsing van windmolens, en op de richtlijnen voor geluid van wereldgezondheidsorganisatie WHO.

De expertgroep werd, net als een panel van natuurdeskundigen, ingesteld om rust te brengen toen de bezorgdheid over de gevolgen van windmolens vorig jaar hoog opliep. Het uitzoekwerk van de experts moest Amsterdammers die zich fel hebben gekeerd tegen de zeventien windturbines die het stadsbestuur wil bouwen vertrouwen inboezemen. “Rust en vertrouwen krijg je niet door een collectieve blokkade in de discussie op te werpen,” zegt Bijl.

Eén arts

Al vanaf het begin waren er zorgen over de expertgroep. Amsterdamse medici die vorig jaar aandrongen op extra onderzoek naar de gezondheidsimpact van windmolens mochten één deskundige aandragen. Dat werd Bijl. In de expertgroep werd hij vergezeld door een GGD’er en de deskundige die eerder het RIVM-rapport schreef.

Voor de medici was het een tegenvaller dat er maar drie deskundigen aan het werk werden gezet, waarvan alleen Bijl is opgeleid als arts. Uit brieven maakten ze op dat wethouder Marieke van Doorninck (Duurzaamheid) had besloten over de samenstelling van de expertgroep.

Namens de artsen reageert Simone Brands zwaar teleurgesteld op het vertrek van Bijl. Aan de gemeenteraad is een zorgvuldige gezondheidstoets beloofd, gebaseerd op de wetenschap en zonder betrokkenheid van de politiek, zegt zij. “Daar blijkt nu niets van terechtgekomen en dat is een misser van jewelste.”

Reflectiefase

De expertgroepen zijn onderdeel van de ‘reflectiefase’ die Van Doorninck instelde. Nadat vorig jaar de gebieden die mogelijk geschikt zijn voor windturbines waren aangewezen, hadden ook de voorstanders in de gemeenteraad behoefte aan deze adempauze waarin de consequenties nog eens goed op een rij werden gezet.

Maar de reflectiefase heeft de gemoederen bepaald niet tot bedaren gebracht. Omdat er voor hun gevoel niet naar hen werd geluisterd, stapten vorige maand al ruim veertig deelnemers op uit de ‘klankbordgroepen’ waarin Amsterdammers konden meepraten over de windmolenplannen.

Van Doorninck zei daarop dat ze dat jammer vond, maar onderstreepte meteen dat de reflectiefase doorging. Ze noemde daarbij ook de expertgroepen die binnenkort met hun conclusies zouden komen. Dat blijft ook zo. De commissie gaat gewoon door, zegt haar woordvoerder. De wethouder ziet geen consequenties voor de reflectiefase. “We kijken uit naar het rapport.”

De overgebleven leden van de expertgroep betreuren het vertrek van Bijl, schrijft voorzitter Niels Koeman. Binnen de groep was volgens de voorzitter alle ruimte om over het advies te spreken. Wel is het volgens hem ondoenlijk voor de experts om zich te buigen over het beschikbare internationale onderzoek, schrijft hij. Daarvoor meent de expertgroep te kunnen terugvallen op de reviews van WHO en RIVM.

De expertgroep gaat nog een arts uitnodigen om te reageren op het advies. De expertgroep denkt eind volgende maand klaar te zijn.