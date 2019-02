Mislukte plofkraak in Cornelis Schuytstraat in Zuid

Even voor 3.00 uur kreeg de politie meldingen binnen van een explosie. Op het Cornelis Schuytplein vonden de agenten een zwaarbeschadigde geldautomaat. De daders zijn vermoedelijk met z'n tweeën gevlucht op een scooter.



Buurtbewoner Truus Speijer: "Kwart voor 3 werd ik wakker. Zat even in de keuken en toen dacht ik: kolere wat is er nou weer aan de hand? Ik wist niet wat het was, maar je schrikt ook niet meer zo snel. De winkel van mijn dochter heeft gelukkig geen schade."



Door de explosie zijn meerdere ramen van omliggende panden gesprongen. Bewoners moeten dus uitkijken voor glasscherven in huis.



De EOD heeft na de melding de explosieven geborgen en het forensisch team is bezig met onderzoek.



De Cornelis Schuytstraat is afgezet tussen de Valeriusstraat en de Lairessestraat. Bewoners werd tijdens het onderzoek gevraagd om binnen te blijven tot 7.00 uur. Omdat Liander herstelwerkzaamheden aan het netwerk moest verrichten als gevolg van de explosie, hadden bewoners van de straat kort geen stroom.



Lees ook: Juwelier na plofkraak: 'Grote ravage, maar niks weg'