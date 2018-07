Mishandeling West: 'Een vuist hakte in op mijn gezicht'

"Misschien hebben ze iemand het park uit zien komen met een bebloed shirt of met een bebloede vuist, want hij heeft me tot bloedens toe geslagen," zegt de 47-jarige vrouw. Ze doet haar verhaal donderdag bij Bureau 020 van AT5.



De vrouw uit West maakte die avond rond 22.00 uur een wandeling door het park, via het Westergasterrein richting Sloterdijk. Toen ze even zat uit te rusten op een bankje, werd ze plotseling van achteren aangevallen.



"Ik kreeg een beetje de creeps, omdat verderop een jongeman stond te dralen, op zoek naar iets, maar tegelijk ook mijn richting in keek." De man liep langs, maar kwam ook weer terug, vertelt het slachtoffer. Ze besloot te vertrekken en langs hem te lopen zonder oogcontact te maken, maar de man achtervolgde haar, "en voor ik het wist was ik onderuit geschopt en werd er op mijn gezicht ingehakt met een vuist."



Gebroken neus

Daarna vertrok de man. De vrouw hield aan de mishandeling onder meer een gebroken neus en enkel over.



Of de man die ze zag dralen dezelfde is als de man die haar in elkaar sloeg, weet ze niet zeker. Wel heeft ze gezien dat haar belager een zwarte broek droeg, net zoals de man bij het bankje. Ze schat dat hij 25 jaar oud is, met een licht getinte huidskleur, halflang zwart haar en een normaal postuur. Hij droeg verder een wit T-shirt met zwarte opdruk.



De politie is op zoek naar mensen die iets hebben gezien.