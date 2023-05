Mishandelde man station Bijlmer zou daarvoor minderjarige tegen diens wil op de mond gekust hebben

Er zijn zeven minderjarige verdachten aangehouden. Volgens advocaat Richard Sussenbach zal zich vrijdag nog een achtste verdachte melden bij de politie om verhoord te worden. Beeld -

De mishandeling vond vrijdagavond rond half tien plaats op station Bijlmer Arena. Op een filmpje van de mishandeling was te zien hoe een grote groep jongeren intrapte op een man. Die werd vervolgens op het spoor geduwd. De beelden van de geweldsuitbarsting op het metroperron veroorzaakten veel ophef.

De politie hield inmiddels zeven minderjarige verdachten aan in de zaak, en zoekt nog anderen.

Tenminste drie verdachten hebben verklaard dat, voorafgaand aan de mishandeling, ‘een blanke man’ een jongen die op dat moment net 16 jaar oud was ongevraagd op zijn mond zoende. In meerdere verklaringen wordt geopperd dat het latere slachtoffer mogelijk onder invloed was van alcohol of drugs. ‘Hij leek dronken want hij deed heel gek’, aldus een verklaring. De man zou ook kushandjes hebben toegeworpen.

De jongen die ongevraagd op zijn mond gekust zou zijn, zou vervolgens twee vrienden hebben geroepen om hulp. Met zijn drieën spraken ze de man aan op zijn gedrag. Het latere slachtoffer zou de jongen daarop opnieuw hebben aangeraakt, waarop de drie jongens hem te lijf gingen.

112

Op videobeelden van de camera’s op het station is te zien hoe drie jongens eerst met het latere slachtoffer lijken te praten. Vervolgens beginnen ze op hem in te slaan. Daarop komen tientallen jongeren naar de vechtpartij toegerend en gaat een deel van die groep de man ook te lijf. Als hij op het spoor is geduwd, steekt de man de rails over en klimt aan de overkant op het perron. Daar wordt hij opgevangen door een treinreiziger.

De politie heeft deze treinreiziger inmiddels gehoord als getuige. Die zegt dat het slachtoffer diverse verwondingen aan zijn gezicht had en bloed aan zijn hoofd. Hij zou herhaaldelijk naar zijn hoofd hebben gewezen. De man, van circa veertig jaar oud, sprak geen Nederlands en nauwelijks Engels. Volgens de getuige sprak hij mogelijk Italiaans. Toen de getuige aanbood 112 te bellen, zou het slachtoffer hebben gezegd: ‘No, no, no police’. Nadat hij zijn rugzak had toegeworpen gekregen, zoals op de beelden te zien is, stapte hij in een trein richting Schiphol. Ondanks herhaaldelijke oproepen heeft hij zich nog niet gemeld.

Puberbrein

Een aantal van de aangehouden minderjarigen wordt verdacht van poging tot doodslag en openlijke geweldpleging. Advocaat Richard Sussenbach staat de 16-jarige jongen bij die zegt dat hij door het slachtoffer ongevraagd op zijn mond werd gezoend. Zijn cliënt heeft inmiddels aangifte gedaan van aanranding. “Mijn cliënt beseft nu dat hij anders had moeten reageren,” zegt de raadsman. Hij wijst er op dat zijn klant geen strafblad heeft. “Een puberbrein van een net 16-jarige jongen functioneert anders dan dat van een volwassene, zeker als hij belaagd wordt met een seksueel delict.”

Het Parool heeft ook gesproken met een 15-jarige verdachte die op het filmpje te zien is. Nadat de politie hem had herkend op de beelden, is hij thuis opgehaald. Hij zegt dat het latere slachtoffer ook nog aan iemands haar had getrokken. “Ik vind het wel zielig voor die man,” zegt hij nu. “Vechten is natuurlijk niet goed.”

“Ik hoop dat hij er wat van leert,” zegt zijn moeder. “Hij wordt nu verdacht van poging tot doodslag en hij is pas 15 jaar oud. Laten we hopen dat het hem niet in zijn koude kleren gaat zitten.”

Richard Sussenbach zegt dat vrijdag nog een achtste verdachte zich zal melden bij de politie om verhoord te worden.