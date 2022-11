Mishandelde man Osdorp: ‘We laten ons toch niet terroriseren door dit soort snotapen’

‘Niemand hield die jongen tegen.’ Beeld Marc Driessen

De 68-jarige Hans zit in zijn stoel bij het raam in zijn woning in Osdorp. Zijn blauwe oog ziet er naar uit. Aan zijn elleboog prijkt een grote wond en ook bij zijn heup zitten flinke schaafwonden.

Zijn 61-jarige man Sjoerd pakt de telefoon en laat de foto’s zien van de verwondingen die Hans afgelopen zondag opliep, nadat ze werden belaagd door een onbekende man. Op een van de foto’s zijn de scheuren in de kleren van Hans te zien.

Zwarte Mercedes

Het incident gebeurde op zondagavond 13 november rond half 7. Het stel had net een middagje shoppen erop zitten en had vanuit het centrum tram 1 naar Osdorp gepakt. Ze stapten rond 18.15 uur uit bij de halte Meer en Vaart om vervolgens naar huis te lopen. Voor coffeeshop Sensemillia reed een zwarte Mercedes over de stoep langzaam hun richting op.

Sjoerd: “Het is daar altijd heel druk en er staan dubbelgeparkeerde auto’s. De man stopte pal voor ons toen we daar op de stoep liepen en niet opzij gingen. Ik deed mijn arm omhoog met als gebaar: wat doe jij? Hij stapte uit zijn auto en begon tegen me te schreeuwen: ‘Waar bemoei je je mee? Ben je handhaver soms? Vuile kuthomo’s.’”

Hans knikt: “Hij sprak ons meteen aan op onze geaardheid.”

Sjoerd liet dat niet op zich zitten. “Ik antwoordde, voor het eerst van mijn leven: ‘Ja, we zijn kuthomo’s en wij laten ons niet intimideren.’”

De man stapte daarop uit zijn auto en liep direct op Hans af. “Hij viel me in mijn rug aan en gaf me een harde duw, waardoor ik een flinke smak maakte op de grond. Ik voelde hoe de wond aan mijn onlangs geopereerde elleboog begon te bloeden.”

Toen hij overeind krabbelde, sloeg de man voor een tweede keer toe. “Ik kreeg een harde vuistslag tegen mijn gezicht, maar bleef nog wel staan.”

Sjoerd vertelt dat de man vervolgens ook hem verbaal en fysiek begon te bedreigen. “Hij maakte boksbewegingen en daagde me op twee meter afstand uit om te vechten. Ik liep heel rustig op hem af en ging dicht tegen hem aan staan. Hij werd daardoor nog agressiever en riep: ‘Blijf van me af, raak me niet aan. Je zit in mijn intieme zone.’”

Kenteken

Een wat oudere man die het voorval zag gebeuren, sprong tussen beiden in. Toen de belager in zijn auto wilde stappen, pakte Hans zijn tas waarin een net gekochte fles scheerschuim zat, en mepte de man twee keer tegen zijn gezicht en op zijn hoofd.

Uiteindelijk reed hun belager over de stoep weg. Op het moment dat Sjoerd het nummerbord van de auto wilde fotograferen, deed de man al rijdend de klep van de kofferbak omhoog, waardoor het kenteken niet meer zichtbaar was.

Het stel bleef verbouwereerd achter, zich afvragend wat er allemaal gebeurd was. “We zagen geen omstanders meer. Niemand had 112 gebeld en niemand hield die jongen tegen.”

Het aangeslagen paar besloot direct aangifte te doen bij het nabijgelegen politiebureau, waar agenten een spoedarts naar het bureau lieten komen om naar de verwondingen van Hans te kijken. Een ambulance bracht hem naar het ziekenhuis om een MRI-scan te nemen en de verwondingen te behandelen.

Hartkloppingen

Het incident is hun niet in de koude kleren gaan zitten. Sjoerd kreeg de eerste nacht hartkloppingen en Hans moest huilen toen een bezorgde buurman hem vroeg hoe het met hem ging. Maar één ding staat vast: ze willen niet bang zijn voor dit soort intimidaties. “Maar toen ik gisteren een zwarte Mercedes zag rijden, was ik wel even alert. We zullen moeten leven met die gevoelens van onveiligheid,” zegt Sjoerd, die geboren en getogen is in Osdorp.

De woning waarin ze nu drie jaar wonen, bevalt de mannen zeer. Ze peinzen er ook niet over om weg te gaan uit hun buurt, al worden ze er naar eigen zeggen vaak uitgescholden voor vieze homo’s. “We wonen hier en moeten het zien te rooien met elkaar.”

In de woonkamer staan bossen bloemen met kaartjes met sterktewensen. Ook ontvingen ze de afgelopen dagen appjes, telefoontjes en bezoekjes van vrienden, kennissen, buren en familie. Het doet ze goed om niet alleen te staan. Een van de telefoontjes was afkomstig van stadsdeelvoorzitter Emre Ünver.

De lhbtq-organisatie Pink Nieuw-West neemt de zaak hoog op en doet een oproep aan het stadsdeel om krachtiger op te treden voor de regenboogcommunity.

Sjoerd: “Wij zochten steun bij hen en doen een oproep naar de lhbti-gemeenschap om geweld niet te accepteren, maar altijd aangifte ervan te doen.”

Hans: “Ik ben nog steeds zo boos. Als iemand asociaal gedrag vertoont, mag je hen daar toch op aanspreken.”

Sjoerd: “Wij zijn heel correct gebleven, ook in ons taalgebruik. Vrienden en kennissen zeggen tegen ons: ‘Je kunt niets meer zeggen,’ maar ik zou het de volgende keer weer doen. Dit soort jongens denken dat ze heer en meester zijn. Maar we laten ons toch niet terroriseren door dit soort snotapen.”

De namen van Hans en Sjoerd zijn gefingeerd. De echte namen zijn bij de redactie bekend.