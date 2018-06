Mishandelde dragqueen Monique: ik weigerde bang te zijn

Het was zondagnacht een uur of 2 toen Monique de la Fressange (38) een Uber bestelde. Ze had zojuist samen met een paar travestie-collega's een show gegeven in The Queen's Head aan de Zeedijk. Een heerlijke avond, waarin De la Fressange haar specialiteit liet zien: lip-syncen (playbacken dus) op Jennifer Lopez en andere latina-artiesten.



Na afloop van de show zou ze nog even wat gaan drinken met vrienden in Taboo in de Reguliersdwarsstraat.