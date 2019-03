Misdaadverslaggever Paul Vugts genomineerd voor De Tegel

Vugts onthulde in mei 2018 dat de op het oog onschuldige elektriciën Motamed in werkelijkheid Mohammad Reza Kolahi Samadi was, de in Iran ter dood veroordeelde pleger van de beruchtste aanslag daar ooit.



Hij was in Nederland onder een schuilnaam een nieuw leven begonnen.



De liquidatie op 15 december 2015 voor zijn Almeerse rijtjeshuis was vrijwel zeker een vergelding door het Iraanse regime voor de bomaanslag op 28 juni 1981 op het hoofdkwartier van de Islamitische Republikeinse Partij in Teheran, tijdens een top van partijleiders.



Bij die 'grootste aanslag in de politieke geschiedenis van Iran' vielen 73 doden, onder wie opperrechter ayatollah Mohammad Behesthi: de tweede man achter ayatollah Ruhollah Khomeini toentertijd, en vier ministers.



Moordmakelaar

Vugts bracht later ook het nieuws dat de beruchte crimineel Naoufal F., 'Noffel', volgens justitie als moordmakelaar de Amsterdamse huurmoordenaars had aangestuurd die Samadi hebben doodgeschoten.



Na Samadi werd in Den Haag in 2017 nog een staatsvijand van Iran vermoord, waarschijnlijk ook in opdracht van Iran.



De twee liquidaties zijn inmiddels aanleiding voor een diplomatieke rel die steeds verder uit de hand loopt.



Iraanse diplomaten

Nederland zette twee Iraanse diplomaten uit omdat de AIVD sterke aanwijzingen ziet dat Iran de moorden liet plegen. De Europese Unie legde Iran in januari mede op aandringen van Nederland sancties op voor het laten liquideren van staatsvijanden in Europa.



Deze week werd bekend dat Iran als reactie op de maatregelen twee Nederlandse diplomaten heeft uitgezet. Daarom heeft minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok de Nederlandse ambassadeur in Iran teruggeroepen voor overleg over de crisis.



Andere nominaties

Behalve Vugts zijn Natalie Righton van de Volkskrant en vier journalisten van de Correspondent genomineerd in de categorie nieuws van de belangrijkste journalistieke prijs van Nederland.



Righton bracht naar buiten dat minister van Buitenlandse Zaken Halbe Zijlstra jarenlang loog als hij opschepte dat hij de Russische president Vladimir Poetin had ontmoet in diens datsja. Zijlstra trad af.



Het team van de Correspondent had de primeur dat de fitness-app van het Finse bedrijf Polar militairen, geheim agenten en medewerkers van locaties waar kernwapens liggen in gevaar bracht. Samen met onderzoeksgroep Bellingcat had de Correspondent achterhaald dat het via de app eenvoudig was namen en adressen te achterhalen van de gebruikers, plus de plaatsen waar ze gelegerd waren of werkten.



De uitreiking van De Tegel is op 23 april.