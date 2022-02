Misdaadjournalist Wouter Laumans over de gijzeling: ‘Ik hoorde knallen’

Beeld Joris van Gennip

Wouter, hoe begon de avond voor jou?

“Ik was gister behoorlijk snel ter plekke, terwijl het Leidseplein nog helemaal vol stond. In eerste instantie dachten we aan een overval, maar het bleek toch iets anders te zijn. Gaandeweg werd duidelijk wat er aan de hand was.”

Wat trof je aan op het Leidseplein?

“Er was paniek. Er lagen allerlei politiemensen achter een muurtje en toen dacht ik: er wordt geschoten. Ik hoorde een paar knallen, maar durfde het toen niet op te schrijven. Voordat je sensatie gaat bedrijven, moet je het wel zeker weten. Op dat moment komt er een legermacht aan politieauto’s en alles langsrijden. Dan ga je tellen hoeveel mensen je ziet: dat waren tientallen zwaarbewapende politiemannen.”

Politie in opperste staat van paraatheid. Overval apple store Leodseplein pic.twitter.com/4f1XkhruZl — WouterLaumans (@WLaumans) 22 februari 2022

Wanneer merkte je dat het toch om meer ging?

“Toen een agent aan het lint zei: ‘er is explosiegevaar’. Ik dacht: wow, dat is wel een ander level, misschien is er wel iets anders aan de hand. Omstreeks 18.00 uur werd het Leidseplein echt schoongeveegd. En toen waren er alsnog wat mensen die zich afvroegen waarom ze weg moesten.”

Gijzeling Apple store Leidseplein is nog gaande. Agent aan het lint heeft het over ‘mogelijk explosiegevaar’ pic.twitter.com/w1gzx0Enl5 — WouterLaumans (@WLaumans) 22 februari 2022

Hoe was de sfeer op straat?

“Iedereen was wel geschrokken. En de politie was in opperste staat van paraatheid. Hier in de Marnixstraat kleedden zwaarbewapende agenten zich om. Een bearcat, een gepantserd voertuig kwam langsgereden. Mensen liepen met bomkoffers rond. Er werd echt uitgepakt met groot materieel.”

Hoe gaat een misdaadverslaggever bij zo’n gebeurtenis te werk?

“Je probeert te achterhalen wat er aan de hand is. Dat gaat met horten en stoten. Dan bel je mensen om informatie in te winnen, om te vragen wat er aan de hand is. Hoeveel mensen zijn het? Heel gesnipperd wordt zoiets duidelijk. Als misdaadverslaggever klinkt het allemaal wel stoerder dan het is. Ik stond daar op een gegeven moment met mijn perskaart ook aan het lint te wachten op wat komen gaat. We werden weggestuurd bij het Leidseplein en dan ben je al weg bij de plek waar het gebeurt.”

“Op een gegeven moment moet je ook naar de krant, een stuk schrijven om de deadline te halen. Het is toch je werk. Een dik uur voor de ontknoping ben ik teruggegaan, dus ik heb de ontknoping eigenlijk gemist. De lezers moeten de ochtend erna weten wat er is gebeurd. We hadden gelukkig nog twee verslaggevers ter plaatse.”

“Waar je de hele tijd over nadenkt? Wat als de de krant naar de drukker moet en het is nog aan de gang? Dan breng je eigenlijk oud nieuws. We hebben het zo weten op te rekken dat we de overmeestering nog konden meenemen. Toen moest de krant echt weg.”

Ben je eerder getuige geweest van zo’n grootschalige operatie?

In de Rembrandttoren is ooit een gijzeling geweest. En bij Peter R. de Vries was een grootschalige politiemacht aanwezig, net als bij de roof op het waardetransport van Schöne Edelmetaal. Het bijzondere hierbij was dat het zich allemaal op één plek concentreerde, waardoor er steeds meer mensen naar die ene plek kwamen.”

Verder nog opvallende zaken?

“Nou, toen ik aankwam bij het Leidseplein zaten mensen nog gewoon op de terrassen. Er stond een groepje gasten met een baco in de hand naar het gebeuren te kijken. Ze hadden niet echt in de gaten wat er aan de hand was.”

Welk gevoel houd je over aan de avond?

“Het is goed dat er geen dodelijke slachtoffers zijn gevallen. De politie heeft echt adequaat gereageerd.”

Politie in kogelvrije vesten stuurt iedereen weg. “Het is te gevaarlijk hier.” pic.twitter.com/lIT5bkcyYo — WouterLaumans (@WLaumans) 22 februari 2022

