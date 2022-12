Misdaadjournalist Paul Vugts over overgelopen maffiabaas Imperiale: ‘Dit kan hele grote gevolgen hebben voor Nederlandse verdachten’

De Italiaanse maffiabaas Raffaele Imperiale (48) is in zijn thuisland overgelopen naar justitie en legt verklaringen af. Volgens misdaadverslaggever Paul Vugts van Het Parool kan dit grote gevolgen hebben voor de zaken van Ridouan Taghi en Amsterdammer Richard R. (‘Rico de Chileen’), met wie Imperiale samenwerkte.

Komt dit nieuws als een verrassing?

“Er gingen wel al geruchten dat Imperiale mogelijk met de autoriteiten in Italië zou praten, maar dat was nog niet bevestigd. Dinsdag kregen we echter de tip dat er een overeenkomst tussen hem en het Italiaanse Openbaar Ministerie was gepresenteerd bij de rechter.”

Worden kopstukken van de nogal traditionele Italiaanse maffia wel vaker spijtoptant?

“Er zijn vaker kopstukken geweest die een deal hebben gesloten met het OM. Als ze in Italië veroordeeld worden, komen ze in een heel zwaar gevangenisregime terecht en dat willen ze voorkomen. Imperiale heeft ook al eerder een deal gemaakt. Daarbij waren twee in Nederland gestolen schilderijen betrokken van Van Gogh die Imperiale had gekocht van de Amsterdamse beroepsinbrekers Octave ‘Okkie’ Durham en Henk B., die de schilderijen uit het Van Gogh Museum hadden gestolen. Hij kreeg toen strafvermindering omdat hij een bekentenis aflegde.”

Wat zijn de gevolgen voor zaken in Nederland en zijn die groot?

“Dit kan hele grote gevolgen hebben voor Nederlandse verdachten. Imperiale was een nauw contact van Ridouan Taghi, tegen wie in de zaak Marengo voor meerdere liquidaties en ander grof onderwereldgeweld levenslang is geëist. Maar ook van bijvoorbeeld Richard R. (‘Rico de Chileen’), die al 11 jaar heeft gekregen voor het leiden van criminele organisaties die liquidaties lieten plegen en witwasten. Dat is een tijdelijke straf en die hoopt R. nog met succes aan te vechten, dus hij verwachtte nog wel vrij te komen. Een biecht van Imperiale waardoor zwaardere zaken bewezen kunnen worden, zou voor hem de doodsteek kunnen zijn.”

“Het gaat in dit geval om zeer zware misdrijven waar Imperiale over moet kunnen praten. Volgens het Nederlandse OM zijn Imperiale, Taghi en R. heel erg close geweest en hebben ze contact gehad over liquidaties. We hebben eerder geschreven dat ze in 2016 volgens justitie samen betrokken zijn geweest bij een plan een rivaal te vermoorden in Dubai. Dat zou gedaan worden door ingehuurde ninja’s en met messen. Daar zijn PGP-berichten (pretty good privacy) over. Als daarbovenop nog belastende verklaringen van Imperiale komen, zou dat zo’n zaak rond kunnen maken.”

Wat is Imperiale voor man?

“Hij gaat al heel lang mee in het wereldje. Al sinds hij een twintiger was. Hij heeft een Amsterdamse coffeeshop geërfd van zijn broer en daarna heeft hij in de softdrugs en later in de harddrugswereld naam gemaakt. Later werd hij beschouwd als een van de kopstukken in de internationale cocaïnehandel.”

Hoe komt het leven van Imperiale er nu uit te zien? In Italië heeft de georganiseerde misdaad veel macht.

“We zijn nog aan het uitzoeken wat de details van de deal zijn. Hij zou in volle omvang verklaringen afleggen, maar wat hij daarvoor terugkrijgt, is nog niet duidelijk. Je hebt in Italië hele strenge antimaffiawetten en dan kom je in een heel zwaar regime terecht. Dan kom je in totale afzondering in een aparte gevangenis. Maar ik denk dat Imperiale nu bedongen heeft dat hij in betere omstandigheden komt te zitten. Hoe dat eruit komt te zien, weten we nog niet.”

Voor welke andere Amsterdamse criminelen kunnen de biechten van Imperiale nog gevolgen hebben?

“We hebben hier in Nederland meerdere criminelen die in Dubai hebben gezeten. Zoals Khalid J. (‘Oog’). Die heeft in Nederland in een liquidatiezaak acht jaar gekregen, maar het zou kunnen dat Imperiale meer te vertellen heeft over hem.”

“Een ander is Muhammad S, bijvoorbeeld. Die kreeg 13 jaar en 5 maanden cel voor drugsimport via vissers uit Urk en staat ook met onder anderen Naoufal F. centraal in een onderzoek naar fataal geweld in 2016.”