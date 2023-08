Misdaadjournalist Paul Vugts over gestegen aantal moorden: ‘Het is een wonder dat er niet meer jonge slachtoffers vallen’

De 17-jarige Roffinho uit Zuidoost werd in 2022 doodgeschoten door een leeftijdsgenoot; een van de twaalf geweldsdoden die Amsterdam dat jaar te betreuren had. Beeld Joris van Gennip

Vorig jaar kwamen in Nederland 142 mensen om het leven door moord of doodslag, blijkt uit dinsdag gepubliceerde cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Amsterdam zou tien slachtoffers tellen. Het Parool schreef eerder dat in Amsterdam in 2022 twaalf slachtoffers door geweld om het leven kwamen. Hoe zit dat?

“Wij tellen alle doden door geweld in Amsterdam en omstreken, ook in bijvoorbeeld Amstelveen en Diemen. De gijzelnemer die in februari 2022 door een lid van de Dienst Speciale Interventies (DSI) werd doodgereden nadat zijn gijzelaar uit de Apple Store was gevlucht, zien wij ook als een dode door geweld. Het CBS telt doden door politieoptreden alleen mee als die het gevolg zijn van laakbaar handelen.”

Het totale aantal slachtoffers van moord of doodslag in Nederland steeg volgens het CBS naar 142 – zestien meer dan in 2021.

“Sinds de moorden op advocaat Derk Wiersum en Peter R. de Vries krijgen collega Wouter Laumans en ik continu belletjes uit het buitenland. Daar zien ze die moorden als dieptepunt in een samenleving gedomineerd door narcoterreur. Dat zijn we niet. We hebben in Nederland enorme problemen met de internationale cocaïnehandel, maar dat onze hoofdstad in 2022 slechts twaalf doden door geweld telde, inclusief doden door familievetes en partnergeweld, zegt genoeg. Elke dode is er een te veel, maar met gemiddeld één dode door geweld per maand zijn we in Nederland een baken van rust en veiligheid in vergelijking met andere landen.”

Twintig jaar geleden, in 2003, lag het aantal slachtoffers in Nederland met 247 nog een stuk hoger. In Amsterdam kwamen dat jaar 44 mensen om het leven door geweld. Waar komt die dalende trend vandaan?

“Dat er minder doden door geweld zijn en minder liquidaties, betekent niet dat alles pais en vree is. We hebben nare zaken gezien, zoals de Brabantse martelcontainer in 2020. Criminelen zetten elkaar bovendien onder druk met andere middelen, zoals explosies, granaatleggingen en beschietingen van panden. Dat is afschuwelijk voor de buurten waarin het gebeurt, maar er zijn in Amsterdam vorig jaar geen liquidaties (geplande moorden in de onderwereld, red.) geweest. Wat dat betreft zitten we in een vredige tijd.”

“Hoewel er op lange termijn een dalende trend is in het aantal doden door geweld, is er wel altijd een golfbeweging te zien. Dat heeft te maken met toeval en geluk. Een vooraanstaande politieman zei ooit: ‘We gaan ze niet leren schieten.’ Een schot in borst of hoofd kan tot zware verwondingen leiden, maar kan ook fataal zijn.”

“Van 2012 tot 2014 was er een onderwereldoorlog in Amsterdam, toen zagen we een piek. Daarna belandden veel gasten in de gevangenis, anderen waren vermoord. Daardoor daalde het aantal doden door geweld weer. Dat zien we nu ook; na de grootschalige onderschepping van PGP-berichten zijn veel gasten in de gevangenis beland. “

Rotterdam telde vorig jaar zestien doden als gevolg van moord of doodslag. Het is de eerste keer sinds 2008 dat het aantal in Rotterdam hoger is dan in Amsterdam.

“Die vergelijking is arbitrair, het cijfer van Rotterdam past in die golfbeweging. Sommige media schrijven op dat Rotterdam ‘de nieuwe moordhoofdstad’ van Nederland is, maar zestien moorden is nog steeds niet veel. In vergelijking met bijvoorbeeld Baltimore, de stad die het decor vormt voor de Amerikaanse misdaadserie The Wire en qua grootte vergelijkbaar is met Rotterdam, werden volgens de liveteller van The Baltimore Sun vorig jaar 335 mensen vermoord.”

“Bovendien is de tweestrijd tussen Amsterdam en Rotterdam wat flauw. Amsterdammers zijn actief in Rotterdam, waar via de zeehaven veel drugs het land binnenkomen, en vice versa. We kunnen het beter hebben over de Randstad, dat is eigenlijk één grote metropool.”

Wat valt je nog meer op aan de cijfers?

“Al jaren zien Wouter en ik een trend in het aantal jonge jongens dat voor of niet lang na hun twintigste in de bak of in de kist belandt, we schreven er beiden twee boeken over en komen soms bij hun families thuis. Het gaat om hele gewone jongens die opgroeien in hele moeilijke omstandigheden. Zij klooien onder andere met omgebouwde nepwapens, die zijn veel voorradig in Amsterdam. De 17-jarige Roffinho uit Zuidoost kwam op die manier om het leven. Hij werd doodgeschoten door een jongen van 16 die een ander wilde bedreigen.”

“Als je ziet in wat voor omstandigheden jongens als Roffinho opgroeien, in de moeilijkste wijken, is het een wonder dat er niet meer jonge slachtoffers vallen. In plaats van de tweestrijd tussen Rotterdam en Amsterdam, zou de aandacht gevestigd moeten zijn op jonge gasten die in de zwaarste criminaliteit terechtkomen. Dat is echt heel heftig.”

Misdaadjournalist Paul Vugts. Beeld Hilde Harshagen

