Minster Slob: bestuur Haga Lyceum moet weg

Volgens reeds uitgelekte onderdelen krijgt de school vooral verwijten op het gebied van de financiën. Beeld Eva Plevier

De Haagse rechtbank stelde donderdagochtend de school uit Amsterdam-West, die publicatie probeerde te voorkomen, in het ongelijk. Minister van Onderwijs Arie Slob zegt in een eerste reactie de huidige school­bestuurders te willen vervangen. Hij komt met een zogeheten aanwijzing. Het is voor het eerst dat de minister deze zware maatregel neemt.

Als het bestuur die negeert en blijft zitten, dan kan Slob besluiten dat de school geen geld meer krijgt. De gemeente Amsterdam is dan ook niet langer verplicht de school onderdak te bieden en kan het huidige gebouw terugvorderen.

Kort na de uitspraak zette de Inspectie het rapport online. Daarin wordt gesproken van ‘ernstige gebreken’. Zo neemt het schoolbestuur geen afstand van omstreden personen, is er financieel wanbeheer, zelfverrijking en belangenverstrengeling. Ook is het burgerschapsonderwijs onvoldoende. De Inspectie heeft er geen vertrouwen in dat het huidige bestuur de tekortkomingen kan oplossen.

De school ontkent alle beschuldigingen.

Rapport Onderwijsinspectie

Lees hier het rapport van de Inspectie.

Invloedssfeer

Het inspectieonderzoek op het Haga Lyceum heeft een lange geschiedenis. Eind vorig jaar al was een positief rapport vrijwel afgerond. Publicatie ervan werd doorkruist door een waarschuwing begin dit jaar van de AIVD over ‘richtinggevende personen’ in de school die in ‘salafistische en radicale omgeving verkeerden’. Ze zouden leerlingen buiten schooltijd ‘onder hun invloedssfeer’ willen brengen.

Dit leidde ertoe dat de Inspectie nieuw onderzoek begon. Dat is uitgemond in een veel kritischer rapport, waarvan de rechter nu heeft verklaard dat het naar buiten mag.

De Inspectie betwijfelt of leerlingen meekrijgen dat integratie een nastrevenswaardig doel is. De rechter is het niet eens met het Haga Lyceum dat de Inspectie alleen mag kijken naar het aangeboden onderwijs. Het staat de Inspectie vrij om kritiek te uiten dat het schoolbestuur niet ondubbelzinnig afstand neemt van contacten met ‘twijfelachtige opvattingen over basiswaarden’.

De AIVD heeft ook gewaarschuwd voor salafistisch onderwijs op het Haga Lyceum. Daarvoor heeft de Inspectie geen aanwijzingen gevonden.