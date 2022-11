Ministers willen einde aan moordende concurrentie op Schiphol: ‘Dit zijn de mensen die voor ons zweten’

Mark Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat, en Karien van Gennip, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, tijdens een werkbezoek aan Schiphol. Beeld ROBIN VAN LONKHUIJSEN/ANP

CDA-minister Karien van Gennip (Sociale Zaken) verruilt haar bruine suède pumps en minister Mark Harbers (Luchtvaart) zijn zwarte leren veterschoenen voor werkschoenen met stalen neuzen. Meteen daarna daalt het duo af naar de krochten van Schiphol. Daar waar daglicht niet bestaat.

Grote, potige kerels Wil Snip en Peter Groenendijk wachten de kabinetsdelegatie op. “Het is hier nog nooit zo schoon geweest,” steekt lid van de ondernemingsraad Groenendijk niet onder stoelen of banken. “Gisteren kwamen er ineens hele schoonmaakploegen, ook de wc’s zijn extra schoongemaakt. Jullie mogen vaker langskomen,” grapt hij. “En neem dan de Arbeidsinspectie ook even mee. Deze zomer nam hij naar eigen zeggen ook toenmalig Schipholbaas Dick Benschop mee naar de wc’s die toen niet waren schoongemaakt. “Twee dagen later nam hij ontslag.”

Benschop vertrok in september na maanden van chaos bij de luchthaven. Sinds de meivakantie zijn er aanhoudend problemen op de luchthaven, met lange rijen en reizigers die hun vluchten missen. Schiphol kampt met een tekort aan beveiligers en ook bij de bagageafhandeling is de situatie nijpend. Bagageafhandelaar Wil Snip – 22 jaar in dienst – is hiervan het levende bewijs. Het huilen staat hem nader dan het lachen. De alsmaar herhalende bewegingen die zij moeten maken als ze koffers van de loopbanden afhalen zijn ‘killing’. Snip: “Mijn schouder, mijn slijmbeurs, mijn elleboog. Daar krijg je last van. Dit is de zwaarste plek om te werken. Iedereen weet dat.”

Een nummer

En dat steekt. “In de jacht op bezuinigingen zijn de iets minder zware banen steeds geschrapt, waardoor het ziekteverzuim heel hoog is geworden,” vertelt Groenendijk. “Mensen gaan vroeg of laat stuk. Maar als wij daarover klagen bij onze manager, dan zegt die: ‘ziekteverzuim, daar ga ik niet over’,” valt Snip hem bij. “We zijn al vier jaar bezig met een rustruimte.” Dat wil minister Mark Harbers ook graag met eigen ogen zien, ook al staat dat officieel niet op het programma.

Dan roept bagageafhandelaar Mohamed Lechkar iets naar de groep die door dreigt te lopen. “In 1985 is deze band afgekeurd!” zegt hij wijzend op de onderste van twee bagagebanden waarop de koffers binnen kunnen komen. Terwijl de meeste mensen doorlopen, blijft CDA-minister Karien van Gennip even staan. Lechkar vervolgt: “Ik werk hier al vanaf 1986! Dit heeft onze rug en alles psychisch kapot gemaakt.” Van Gennip knikt begripvol: “Voelt u dat zo?” vraagt ze. “Ja, ik ben een nummer.”

Dat er met medewerkers wordt omgesprongen alsof het nummers zijn, beaamt Joost van Doesburg van vakbond FNV. “De afhandelingskosten van Schiphol zijn de laagste van Europa.” Aangezien goedkoop het enige criterium is, heeft dit volgens de vakbondsman ook grote impact op de werkomstandigheden. “Eigenlijk is er geen medewerker die na tien jaar géén chronische klachten heeft.” Bovendien moeten medewerkers voor 10,31 euro per uur – 30 cent boven het minimumloon – zeven dagen per week 24 uur per dag beschikbaar zijn. “Als je 24 uur werkt, kun je op vijf dagen worden ingedeeld. Er wordt roofbouw gepleegd.”

Kosten drukken

Mark Harbers belooft ‘Schiphol bij de les te houden’. “Er moeten minder bagageafhandelbedrijven komen op Schiphol. De strijd is gestreden. Dat gaan we regelen,” aldus de minister. Daarmee volgt het kabinet het voorbeeld van de luchthaven in Rome, waar het aantal bedrijven ook is terugbracht. In gesprek met medewerkers erkent hij ook: “Je ziet hier de naweeën van het feit dat er alleen op kosten is gestuurd.” Saillant detail is wel dat de staat zélf jarenlang aandrong op het omlaag brengen van de kosten, zo bleek eerder.

Inmiddels is het heilige doel Schiphol zo goedkoop mogelijk te laten opereren verdwenen. Sterker: minister Harbers zei in juni dat Schiphol bij de duurste luchthavens van Europa gaat horen. Volgens minister Van Gennip moeten we ‘de waarde van arbeid weer leren waarderen’. “De mensen die zweten om koffers in te checken, te tillen, zonder voldoende rustpauzes, soms vol in de uitstoot van vliegtuigen. Ik heb twee grote mannen gezien, die allebei in tranen waren. Dit zijn de mensen die voor ons zweten en dat moeten we laten zien.”