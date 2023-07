Ministerie gaat financiële sancties treffen tegen As-Siddieqscholen vanwege bestuurlijke chaos

Een dependance van Al Maes, een school die deel uitmaakt van As Siddieq. Beeld Birgit Bijl

Vorig jaar gelastte toenmalig onderwijsminister Dennis Wiersma een andere samenstelling van het bestuur van de grootste islamitische onderwijsinstelling van Amsterdam, bestaande uit de basisscholen Al Maes in De Baarsjes, Al Jawhara in Zeeburg en Al Yaqoet in Noord. Ondanks enkele personele wisselingen houdt het bestuur zich niet aan de afspraken, stelt het ministerie van Onderwijs.

Zo is met de benoeming van een directeur-bestuurder per 1 juli volgens ingewijden niet voldaan aan de voorwaarde dat nieuwe bestuursleden op geen enkele manier betrokken zijn geweest bij de bestuurlijke ruzies die de scholen al enkele jaren verlammen. Ook stellen betrokkenen dat het ministerie bezwaar maakt tegen de positie van Samy Deghedy, die in mei weliswaar terugtrad als voorzitter, maar nog altijd lid is van Stichting Islamitische School Amsterdam, de officiële naam van het As-Siddieqbestuur.

Onrechtmatige verrijking

In een korte verklaring stelt het ministerie dat vanwege financieel wanbeleid, onrechtmatige verrijking en onrechtmatig handelen vorig jaar een zogenoemde aanwijzing is gegeven, waarin bestuurlijke vernieuwing werd verlangd. ‘Vandaag hebben we hierover een gesprek gehad met het bestuur. Omdat zij niet binnen de aangewezen termijn aan de voorwaarden in de aanwijzing heeft voldaan, hebben we in het gesprek aangekondigd dat we van plan zijn een sanctie op te leggen en bekostiging in te houden. (…) We willen er zo voor zorgen dat het bestuur zo snel mogelijk gaat functioneren zoals het hoort, zodat de leerlingen verzekerd zijn en blijven van goed onderwijs.’

Vorig jaar constateerde de inspectie dat de ruzies de onderwijskwaliteit bedreigen. Naar verwachting eind deze maand zal Mariëlle Paul, de opvolger van de inmiddels afgetreden Wiersma, bekend maken voor hoeveel ze gaat snijden in de bekostiging. Het bestuur kan op verschillende manieren bezwaar maken tegen de financiële sanctie en naar de rechter stappen. Het kan in theorie enkele maanden duren voordat daadwerkelijk aan de geldkraan wordt gedraaid.

Gebiedsverbod

In 2020 viel het As-Sidieqbestuur in twee kampen uiteen door geruzie over (her)benoeming of ontslag van leden en een directeur-bestuurder. Voor staf en schooldirecteuren werd onduidelijk wie het bestuur vertegenwoordigde. Ze vroegen vorig jaar vergeefs om het aftreden van alle bestuursleden.

Begin deze maand heeft de net aangetreden directeur-bestuurder een contact- en gebiedsverbod opgelegd aan een ontslagen bestuurder. Enkele jaren geleden overkwam dit een ander, inmiddels vertrokken bestuurslid. En net als toen is er intussen onenigheid over wie rechtsgeldig is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.