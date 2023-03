Minister Yesilgöz maakt excuses voor fouten in beveiliging broer kroongetuige, Derk Wiersum en Peter R. de Vries

Minister van Justitie en Veiligheid Dilan Yeṣilgöz voorafgaand aan de wekelijkse ministerraad. Beeld Robin Utrecht/ANP

Dat zei ze vrijdag na de ministerraad. Yesilgöz erkent dat de overheid voortdurend gefaald heeft in de beveiliging, of het uitblijven daarvan, waarna drie onschuldige slachtoffers zijn gevallen rond de kroongetuige in het grote liquidatieproces tegen Ridouan Taghi en zestien medeverdachten.

Spijt

De minister betuigt haar spijt ook in brieven aan de nabestaanden, na eerdere gesprekken met hen. Het komt niet vaak voor dat de regering openlijk en formeel spijt betuigt na falen.

“Het is duidelijk geworden dat er fouten zijn gemaakt, zoals het onvoldoende delen van informatie tussen de opsporing en Bewaken en Beveiligen,” erkent Yesilgöz. “Ook is onvoldoende tegemoetgekomen aan zorgen die leefden bij de te beveiligen personen en dierbaren. Dat is ten diepste te betreuren en als verantwoordelijk minister heb ik hiervoor de nabestaanden excuus aangeboden. Tegelijkertijd besef ik zeer goed dat het onbeschrijfelijke leed dat hen is aangedaan door meedogenloze criminelen, niet kan worden weggenomen.”

Het kabinet sluit zich aan bij de bikkelharde conclusies die de Onderzoeksraad voor Veiligheid trok in zijn rapport over het gebrekkig functioneren van het stelsel Bewaken en Beveiligen, dat in Nederland ernstig bedreigde personen bewaakt, de belabberde communicatie, het niet uitwisselen van belangrijke informatie en de focus op opsporing en niet op veiligheid.

Yesilgöz belooft alle aanbevelingen van de onderzoeksraad ter harte te nemen bij de grondige herziening van het stelsel Bewaken en Beveiligen, die inmiddels volop gaande is.

“Het kabinet onderschrijft de grondige analyse en conclusies van de onderzoeksraad en neemt alle aanbevelingen mee bij de inrichting van het nieuwe stelsel van Bewaken en Beveiligen,” aldus de minister. Ze benadrukt dat ‘de afgelopen jaren al is gewerkt aan verbeteringen in de aansturing, informatie-uitwisseling en uitvoering binnen het stelsel Bewaken en Beveiligen’.

5 jaar na eerste moord

“Het stelsel functioneert vandaag de dag al niet meer zoals een paar jaar geleden. De ingezette verbeteringen binnen het stelsel zijn niet afdoende om de toenemende nieuwe dreigingen vanuit georganiseerde ondermijnende criminaliteit, geradicaliseerde eenlingen en terrorisme ook in de toekomst aan te kunnen. Het stelsel moet daarom worden vernieuwd.”

De excuses komen vijf jaar nadat broer Reduan van kroongetuige Nabil B. in maart 2018 werd vermoord in zijn bedrijf in Amsterdam-Noord. Vervolgens werd raadsman Derk Wiersum in september 2019 doodgeschoten vlak bij zijn huis in Buitenveldert, en werd vertrouwensman Peter R. de Vries in juli 2021 doodgeschoten in de Leidsebuurt in de Amsterdamse binnenstad.

De nabestaanden van Peter R. de Vries zijn blij met de excuses van de minister, zegt zoon Royce de Vries namens zijn familie.

“Dit is een heel belangrijke stap, die voor ons fijn is, en voor de familie van Nabil B.,” zegt De Vries. “Dat de overheid de misstanden omtrent de beveiliging van de familie B. nooit had willen erkennen, was misschien wel de belangrijkste drijfveer van mijn vader om als vertrouwensman op te treden. Die strijd lijkt hem zijn leven te hebben gekost; ik ben mijn vader kwijt en ook nog een deel van mijn vrijheid.”

De Vries hoopt dat de nieuwe houding van de minister van Justitie en Veiligheid ertoe leidt dat de problemen in de beveiligingssituaties van vele betrokkenen zullen worden opgelost.

‘Hier is jaren voor gestreden’

De Vries: “De huidige houding van de minister is na het verschijnen van het rapport 180 graden anders dan die van de overheid de afgelopen jaren. Hier is jaren voor gestreden. We zijn er nog niet, maar dat de minister nu erkent wat fout is gegaan, is misschien de belangrijkste stap die gezet moest worden.”

De nabestaanden van Derk Wiersum hebben geen behoefte aan een publiekelijke reactie, laat hun advocaat Stijn Franken weten.

