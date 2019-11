Minister weigert taart aan te snijden tijdens werkbezoek

Minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (D66). Beeld ANP

‘Ik ga geen mes in het leenstelsel zetten,’ zei ze toen het taartmes haar werd aangeboden. De herinvoering van de basisbeurs lijkt haar geen goed idee. ‘Terug naar vroeger is meestal geen verbetering.’ Bovendien is er geen geld voor een betere studiefinanciering, zei ze tegen de studenten.

Ook in een gesprek met een groep VU-wetenschappers diezelfde ochtend gaf van Engelshoven aan dat het geen zin heeft om te blijven hangen in de roep dat er meer geld bij moet. ‘In de hele samenleving klinkt die roep: voor de zorg, primair onderwijs, klimaat. Ik snap het appel, maar ik heb het nu even niet en ga het dit jaar van de minister van Financiën ook niet meer krijgen.’

Zo’n vijftig mensen van het comité WOinActie hadden zich met spandoeken op de campus verzameld en gingen kort met de minister in gesprek. ‘No ifs, no buts, no budget cuts,’ riepen de betogers haar toe. Aan hun eis om structureel 1,15 miljard euro te investeren kan ze niet voldoen, wel zei ze de klachten over de werkdruk op de universiteit serieus te nemen.

Die klachten zijn namelijk serieus, bleek ook tijdens het gesprek met de wetenschappers. ‘Ik heb collega’s die tussen de colleges door op het toilet gaan zitten om van hun hartkloppingen af te komen,’ zei Sabine Go, lid van de ondernemingsraad. ‘Het systeem piept en kraakt echt veel erger dan je ziet. Mijn collega’s zijn op.’