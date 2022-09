Minister Weerwind: contact tussen Taghi en Mohammed B. kan worden gestopt

Vanwege het innige contact tussen Mohammed B. en Ridouan Taghi is B. overgeplaatst naar. gevangenis De Schie. Beeld ANP / ANP

Of dat ook al is gebeurd, kan een woordvoerder van de minister niet zeggen.

Taghi en Mohammed B., de moordenaar van Theo van Gogh, zaten allebei in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught. Daar papten ze aan maar toen de banden te innig werden, is B. overgeplaatst naar gevangenis De Schie. Maar ze bleven elkaar schrijven, onthult De Telegraaf zaterdag.

Volgens Taghi's advocaat Inez Weski was er geen innig contact tussen Taghi en Mohammed B. “Ze hebben kort samen op een gang in de EBI gezeten. Cliënt Taghi heeft tot op heden in totale afzondering in de EBI doorgebracht, dus zonder contacten met andere gedetineerden. Alles bovendien steeds in het zicht van bewaarders en eveneens alles technisch zeer streng gemonitord,” meldt de advocaat aan EenVandaag.

‘Geen maatregel geschuwd’

Minister Weerwind zegt dat er ‘geen maatregel geschuwd’ wordt in de strijd tegen georganiseerde misdaad, maar voorbeelden geeft zijn woordvoerder niet. De bewindsman komt ‘op korte termijn met een voorstel voor meer toezichtmaatregelen en indien noodzakelijk aangescherpte wetgeving’, aldus het ministerie van Justitie en Veiligheid. Het ministerie benadrukt ook dat ‘alle communicatie in en uit de EBI wordt gelezen, vertaald en geanalyseerd.’

VVD-Kamerlid Ulysse Ellian eiste eerder al dat Weerwind (D66) ingrijpt: “We moeten niet naïef zijn,” zegt Ellian. “Het gaat hier om de gevaarlijkste crimineel van Nederland en een inspirator van terroristen die met elkaar communiceren. Het zijn Arabische teksten, mogelijk communiceren ze in codetaal. Dat is heel lastig te duiden. Maar op deze manier zouden aanslagen of misdrijven voorbereid kunnen worden, Taghi probeert zijn leger uit te breiden.”

