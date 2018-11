Minister: 'We mogen de drone niet missen'

Dat zei minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) dinsdag bij de opening van de Amsterdam Drone Week. "Het gaat hard in de komende jaren. Je moet zorgen dat je er bij bent. We mogen de boot niet missen. Of de drone.''



Verbod in steden

Wanneer Nederland zo ver is, kan de minister nog niet zeggen. Het kan zijn dat er regels moeten worden aangepast.



In steden als Amsterdam, Rotterdam en Eindhoven is het bijvoorbeeld helemaal verboden om met drones te vliegen. De toestellen kunnen daar dus niet gebruikt worden om pakketjes te bezorgen, of donororganen.



"Laten we eerst meer ervaring op doen, bijvoorbeeld met precisielandbouw. Drones moeten veilig zijn, zodat ze niet uit de lucht vallen. En de privacy van mensen moet gewaarborgd zijn," aldus Van Nieuwenhuizen.



Nederland testte al met drones, om medicijnen van het vasteland naar het Waddeneiland Schiermonnikoog te brengen. "Eén vlucht ging goed, de andere niet,'' noemt Van Nieuwenhuizen als voorbeeld.



Vliegende taxi's

Een bedrijf als Uber werkt aan vliegende taxi's. Die zijn kleiner en stiller dan helikopters. Ze kunnen mensen straks automatisch door de lucht van A naar B brengen.



Uber gaat zijn vliegende taxi's in de komende jaren uittesten in de Verenigde Staten. Het bedrijf werkt samen met de steden Dallas en Los Angeles en is op zoek naar een proeftuin in een ander land. Parijs is een van de kandidaten.



In Nederland is Uber ook welkom, aldus Van Nieuwenhuizen. "Maar wel op onze voorwaarden. In onze steden zijn er meer veiligheidseisen dan in de VS. En China heeft niet zo veel op met privacy, ik wil niet ruilen met China."



Lees ook: Regelgeving staat centraal tijdens Amsterdam Drone Week