Minister vindt onderzoek naar brandweer niet nodig

Namens het ministerie wordt de kwaliteit van verschillende korpsen in Nederland regelmatig getoetst. Bij het Amsterdamse korps was die goed. Dat staat in een brief die het ministerie aan een groep van 160 oudgedienden uit het korps stuurde en die in handen is van AT5.



De groep had begin deze maand alarm geslagen bij Grapperhaus omdat ze vreesden dat de kwaliteit van de brandweer in het geding is. Door de veelheid aan interne conflicten zou er een angstcultuur heersen. Het beeld van een brandweer die keurig op tijd rijdt, was volgens hen ook niet terecht. 'Omdat opkomsttijden kunnen worden aangepast, lijkt het of de brandweerzorg kwalitatief hetzelfde blijft. Dit is echter niet het geval.'



Leen Schaap

Een woordvoerder van het ministerie van Veiligheid en Justitie bevestigt het bestaan van de brief, en de inhoud zoals door AT5 weergegeven. Een apart onderzoek naar het functioneren van de hevig bekritiseerde commandant Leen Schaap is een taak voor de Veiligheidsregio, zegt de woordvoerder. Voorzitter van dat orgaan Bas Eenhoorn gaf in mei al aan niets in zo'n onderzoek te zien.



Het beeld van vervalste opkomsttijden klopt ook niet, geeft de minister volgens AT5 in zijn brief aan. 'Er zijn geen signalen dat de kwaliteit van de taakuitvoering van de brandweer tekortschiet', concludeert het ministerie dan ook. Daarom zou een aanvullend onderzoek niet nodig zijn.