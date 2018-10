Minister: verzekeraars moeten voldoen aan zorgplicht

Dat meldt hij dinsdag in een brief aan de Tweede Kamer waarin hij ingaat op het dreigende faillissement van de instellingen.



Die zorgplicht houdt in dat de hulpverlening in de regio niet in gevaar komt en dat ook in de nieuwe situatie patiënten tijdig goede zorg in de regio kunnen krijgen.



Toezichthouder NZa heeft de grootste zorgverzekeraar in beide regio's van de ziekenhuizen, Zilveren Kruis, gevraagd om hiervoor een plan op te stellen.



Rol beperkt

De minister vreest overigens niet dat door een eventueel faillissement van het MC Slotervaart en de MC IJsselmeerziekenhuizen het aantal mensen in Nederland zal toenemen dat niet binnen de wettelijke norm van 45 minuten een afdeling spoedeisende hulp of acute verloskunde kan bereiken, laat hij weten.