Minister van Nieuwenhuizen: 'Wij hebben Amstelveen niet verraden'

Onbetrouwbare partner

Van Nieuwenhuizen ontkent nu dat er sprake is geweest van enige vorm van samenwerking. 'Bij de voorbereiding heeft enkele keren overleg plaatsgevonden tussen het toenmalige ministerie van Infrastructuur en Milieu (nu Infrastructuur en Waterstaat) en de gemeente Amstelveen.'



'Door het ministerie is aangegeven waaraan aandacht moest worden besteed. Daarnaast is bij ieder overleg expliciet aangegeven dat pas een standpunt zou worden ingenomen op grond van een ingediende stukken.'



Belang gezondheid

De minister spreekt tegen dat het ministerie zich een onbetrouwbare partner heeft getoond. 'Er is geen sprake van een weifelende rijksoverheid. Bij deze beoordeling heeft het belang van gezondheid en veiligheid zwaarder gewogen dan het belang van woningbouw.'



Deze week nog concludeerde GGD Amsterdam dat er geen nadelige gezondheidseffecten zijn voor studenten die onder de vliegroutes komen wonen. Dat was voor de gemeente Amstelveen aanleiding om de bouwplannen alsnog door te zetten.



De gemeente heeft bezwaar gemaakt tegen de afwijzing en zet de plannen door.



Luchtvaartbelangen

Volgens Amstelveen is het besluit ten onrechte alleen in handen gegeven van de Inspectie Infrastructuur en Milieu, die alleen naar de luchtvaartbelangen kijkt. De gemeente wil dat het ministerie van Binnenlandse Zaken, dat over wonen gaat, de regie in handen krijgt.



Van Nieuwenhuizen houdt - mede namens minister Kajsa Ollongren van Wonen -opnieuw vast aan de weigering. In Kronenburg - dat deels braak ligt na sloop van de GAK-kantoren en waar het merendeel van de overige kantoren leeg staat - mogen hoogstens 25 woningen komen.



34.000 studenten

Er pal naast wonen onder dezelfde vliegroutes al vijftig jaar 34.000 studenten op Campus Uilenstede, dat drie jaar geleden nog ongestraft nieuwe studentenwoningen mocht bouwen. Bovendien zijn drie voormalige kantoorgebouwen nu omgebouwd tot hotel waar elke nacht honderden gasten mogen slapen, terwijl dat voor 'vaste bewoners' te gevaarlijk en ongezond zou zijn.



Om het enorme tekort van zeker 12.000 studentenwoningen in groot-Amsterdam aan te pakken, wordt volgen luchtvaartminister Van Nieuwenhuizen nu in Den Haag gewerkt aan een 'actieplan studentenhuisvesting', maar de verantwoordelijkheid daarvoor wordt vervolgens bij gemeenten als Amstelveen gelegd.