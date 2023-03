Minister van Langdurige Zorg bezoekt Amsterdam UMC: palliatieve zorg loont

Minister Conny Helder (l.) in gesprek met de ervaringsdeskundige palliatieve patiënten Claudia van Deudekom en Tami Kaddouri. Beeld -Ministerie van VWS

Eigenlijk is Claudia van Deudekom (50) ‘zo’n tien jaar over de datum’, zoals ze het zelf zegt tegen Helder. De Amsterdamse kreeg de diagnose uitgezaaide huidkanker en vernam als perspectief dat ze maximaal twee jaar te leven had. Mede dankzij de opkomst van innovatieve therapieën is ze er nog.

De jaren waarin ze dacht dat ze relatief snel zou overlijden, maakt Van Deudekom een ervaringsdeskundige op het gebied van palliatieve zorg; de zorg voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn en binnen afzienbare tijd overlijden –soms duurt dat maanden, soms jaren.

Contact van mens tot mens

Gemiddeld sterven in Nederland 3.250 mensen per dag, aldus het CBS. De weg naar het einde is voor iedereen anders. Sommige mensen zijn oud en hebben er al lange tijd vrede mee, anderen willen niet. Van Deudekom was een dertiger, met de hoop op nog een lang leven voor zich. Haar partner was op dat moment zwanger van een tweeling.

Uiteraard is Van Deudekom haar zorgverleners dankbaar voor hun levensreddende werk, maar op de momenten dat ze palliatief was, had ze graag gezien dat het in de contacten met de medici ook over iets anders kon gaan dan over bloedwaarden en tumoren. “De vraag van een verpleegkundige of ik al eens had nagedacht wat ik wilde nalaten aan mijn jonge kinderen heeft me toen enorm geholpen,” aldus Van Deudekom tegen Helder. “Het ging om contact van mens tot mens.”

Moeilijk gesprek

Nog te vaak wordt het moeilijke gesprek over de weg naar het naderende einde niet gevoerd, zeggen ook de verpleegkundigen Mascha Verhage (Sint Jansdal ziekenhuis) en Dineke Miltenburg (Antoni van Leeuwenhoek) tegen de minister. Uit wetenschappelijke literatuur blijkt dat de patiënt denkt dat de zorgverlener erover begint, terwijl de zorgverlener denkt dat de patiënt het aankaart. De twee verpleegkundigen volgden bij- en nascholing in de palliatieve zorg en merken de meerwaarde in hun dagelijkse werk.

De patstelling tussen de zwijgende patiënt en de zwijgende zorgverlener kan ertoe leiden dat een arts een doodzieke patiënt met een kleine kans op een korte levensverlenging blijft doorbehandelen, terwijl die patiënt in de laatste levensfase bijvoorbeeld liever de komende verjaardag van zijn kleinkind in relatief goede staat wil vieren. De slotsom is dan mogelijk dat de patiënt drie maanden langer heeft geleefd, maar ook op de verjaardag te misselijk was om te kunnen genieten.

Bespreekbaar maken wat voor de palliatieve patiënt belangrijk is, is moeilijk, zegt Yvette van der Linden, radiotherapeut-oncoloog (LUMC) en hoogleraar palliatieve geneeskunde in gesprek met Helder. Zeker voor jonge artsen en verpleegkundigen. Ze pleit voor meer aandacht voor het onderwerp in de medische opleidingen. “Het is zinvol om in het onderwijs ook eens een casus te nemen die niet begint bij ziekte en eindigt bij genezing, maar een casus die begint bij ziekte en het proces beschrijft tot aan overlijden.”

Werkbezoek

Het landelijke programma Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg deed bij minister Helder een oproep om palliatieve zorg beter in de opleidingen te verankeren. Met KWF Kankerbestrijding en Amsterdam UMC organiseerden zij het werkbezoek.

Helder, die in het verleden operatieassistent was en als bestuurder van diverse zorginstellingen ook met palliatieve zorg van doen had, luisterde geïnteresseerd naar de verhalen uit de praktijk. Ook stelde ze gerichte vragen over concrete manieren waarop zorgprofessionals palliatieve zorg beter konden integreren in hun werk.

Universiteiten gaan zelf over hun medische onderwijs, zei Helder. Ze ziet niets in een verplichting voor palliatieve zorg daarbij. Wel vond Helder dat het onderwerp meer aandacht kon krijgen. Door bijvoorbeeld te onderzoeken of huisartsen zich er meer mee kunnen bezighouden. Ook zei ze dat universiteiten in de opleidingen uit eigen beweging meer aandacht kunnen vestigen op een open en sensitieve houding , waarmee vanzelfsprekend meer ruimte komt voor de manier waarop patiënten het naderende einde willen aangaan.