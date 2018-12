Minister steunt ziekenhuizen die dure medicijnen namaken

Met geringe wetenschappelijke inspanning en sluw gebruik van de wetgeving had het Italiaanse concern de prijs van het eenvoudige geneesmiddel opgedreven van 28 cent naar 140 euro per pil.



Gewaagde initiatief

Producent Leadiant liet het niet zitten bij het gewaagde initiatief van Amsterdam UMC en schakelde de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd in voor kwaliteitscontrole op het middel. Die constateerde dat Amsterdam UMC geen zuivere grondstof had gebruikt. Daarop moest Amsterdam UMC uitgifte van het nagemaakte geneesmiddel staken.



Met een zuivere grondstof is die zogenaamde magistrale bereiding echter wel geoorloofd, zo oordeelde de Inspectie vorige maand. Voorwaarde is dat het ziekenhuis het geneesmiddel alleen mag namaken voor eigen patiënten, niet voor de algemene patiëntenpopulatie.



Dat ook minister Bruins heeft zich nu openlijk achter die zienswijze heeft geschaard, zet de deur open voor meer initiatieven. Overigens zou het vreemd zijn geweest als Bruins een ander oordeel had gehad dan de Inspectie. De Inspectie valt immers onder de verantwoordelijkheid van het Ministerie van Volksgezondheid.



Ook patiëntenorganisatie Inspire2Live is blij met de aangenomen motie. "Daling van geneesmiddelenprijzen is goed nieuws voor patiënten en de zorg in Nederland," aldus Peter Kapitein van Inspire2Live.