Minister spreekt Amsterdam aan over Van den Heuvel

Ook al begrijpt hij dat zij daarvoor hebben gekozen.



Misdaadverslaggever Van den Heuvel schuift voorlopig niet aan bij RTL Boulevard, dat wordt opgenomen aan het Leidseplein. Hij wordt ernstig bedreigd en zijn komst is volgens de politie te gevaarlijk. De misdaadjournalist treedt nu via een videoverbinding op in de uitzending.



Tweede Kamerlid Chris van Dam (CDA) vroeg zijn partijgenoot Grapperhaus ''de onvrede van de Tweede Kamer'' over te brengen aan de burgemeester, het Openbaar Ministerie en de politie. De minister moet hun zeggen: ''Dit kan toch eigenlijk niet. Dit is buigen voor wat wij allemaal niet willen.''



PvdA'er Attje Kuiken hamerde er eerder al op dat de minister dit niet over zijn kant kan laten gaan.



Onverteerbaar

Grapperhaus wil de boodschap wel overbrengen, maar ''wil ook een lans breken'' voor de lokale autoriteiten. Die leggen zich niet bij de situatie neer en zoeken wel degelijk naar manieren voor Van den Heuvel om weer in de studio te verschijnen, stelt de minister.



Het moeilijke parket waarin Van den Heuvel zit is onverteerbaar, vindt ook Grapperhaus. Hij heeft daarom ook ''contact met deze journalist gezocht''.