Minister: 'Sorry voor vliegshow, maar aan de regels is voldaan'

Ik vind het vervelend als mensen onnodig geschrokken zouden zijn van de vertoning. Minister Cora van Nieuwenhuizen

Ze zegt nu de verrassing te betreuren, maar wil de 'luchtvaartvertoning' op 304 meter boven de stad niet veroordelen. De vlucht was volgens haar tevoren aangevraagd en toegestaan door zowel luchtvaartinspectie ILT als Luchtverkeersleiding Nederland. De veiligheid was daarmee volgens de minister gewaarborgd.



Een vergunning voor de vliegshow was een dag tevoren gepubliceerd in de Staatscourant en daarmee 'openbaar'. Ook de gemeente en de hulpdiensten waren op de hoogte.



'Ik vind het vervelend als mensen onnodig geschrokken zouden zijn van de vertoning. Er is door de organisatie besloten geen grote ruchtbaarheid aan de luchtvaartvertoning te geven om te voorkomen dat grote groepen mensen zich uit belangstelling naar Eye zouden begeven.'



Impact

'Met de kennis van nu is er door de organisatie in mindere mate rekening gehouden met het feit dat de aanwezigheid van straaljagers in de buurt van een passagiersvliegtuig tot vragen bij de bevolking zou kunnen leiden.'



De minister houdt een slag om de arm wat betreft de impact van alle ophef. Er zijn volgens haar vrijwel geen klachten ingediend. Ook een vlucht van historische toestellen, even voor de gewraakte straaljagershow, en een passage van het laboratoriumvliegtuig van NLR gingen onopgemerkt voorbij.



De CO2-uitstoot van de vlucht, die bij elkaar een uur duurde, wordt door KLM gecompenseerd.