Minister: snel besluit over vuurwerk

Dat heeft de minister gezegd kort voor de wekelijkse vergadering van het kabinet.



"Er moeten zeker een aantal dingen veranderen," aldus Grapperhaus. Hij laat weten dat hij niet alleen kijkt naar maatregelen op vuurwerkgebied maar ook met een voorstel komt dat het lastigvallen van hulpverleners zwaarder bestraft. "Daar willen we echt één goed pakket van maken."



Verbieden

De vier grote steden drongen er vrijdag op aan dat het kabinet "op korte termijn" een besluit neemt, in een brief van burgemeester Pauline Krikke van Den Haag.



De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) heeft eerder geadviseerd vuurpijlen en knalvuurwerk voor consumenten te verbieden, om letsel te voorkomen. Burgemeesters hebben zich hierbij aangesloten.



De G4-burgemeesters hopen dat het kabinet snel besluit of het dat advies opvolgt, "zodat op tijd bekend is welke regels komende jaarwisseling gelden voor de verkoop en het afsteken van vuurwerk".



Ze zeggen dat een landelijk verbod effectiever is dan lokale maatregelen. "Lokale regulering zal slechts een waterbedeffect tot gevolg hebben," schrijft Krikke.



Vuurwerkvrije zones

In de aanloop naar afgelopen jaarwisseling besloot de gemeenteraad al 'vuurwerkvrije zones' in te stellen. Zo mocht in de nabijheid van plekken waar dieren verblijven geen vuurwerk worden afgestoken.



Waarnemend burgemeester Jozias van Aartsen gaf aan dit jaar ook gebieden rond zieken- en verzorgingstehuizen als vuurwerkvrije zones te willen aanmerken.



