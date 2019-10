Minister Slob stopt financiering Haga Lyceum definitief

Beeld Eva Plevier

De Amsterdamse islamitische middelbare school krijgt daarom vanaf 1 december geen geld meer. Het Haga heeft al een spoedprocedure aangespannen bij de Raad van State om dat besluit ongedaan te maken.

Slob bood het Haga dinsdag nog tweeënhalve dag respijt. Als donderdag voor 12 uur het bestuur zou zijn afgetreden en de interim-bestuurder het roer had overgenomen, zou hij zijn besluit herzien. Dat gebeurde niet. Slob schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat het bestuur ‘zich weer onterecht op wettelijke belemmeringen beroept’.

Statuten

Volgens directeur-bestuurder Soner Atasoy van het Haga moeten de statuten worden gewijzigd voor de nieuwe bestuurder Marcel Heuver aangesteld kon worden. De statuten schrijven nu nog voor dat allen belijdend moslims bestuurder kunnen zijn; dat is Heuver niet. Volgens Atasoy moet zo’n statutaire wijziging worden goedgekeurd door de medezeggenschap en duurt dat daarom enkele weken. Dat is volgens Slob wettelijk helemaal niet vereist. “De statuten zijn op zeer korte termijn te wijzigen,” schrijft de bewindsman. Dat is niet gebeurd. “Ik stel vast dat mijn besluit geen aanpassing behoeft.”

In een tweet stelt Slob dat ‘alle leerlingen goed onderwijs in een veilige omgeving’ verdienen. “De bestuurders van het Haga Lyceum weigeren daaraan mee te werken. Ondanks de extra tijd die ik hen deze week nog heb gegeven.”

Een minister stopte nooit eerder de financiering van een school in Nederland. Slob: “Ik begrijp dat dit voor de leerlingen, hun ouders en het personeel van het Haga ingrijpend is.”