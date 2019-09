Minister Slob: ‘Bestuur Haga Lyceum moet weg’

Het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam moet binnen vier weken het bestuur vervangen. Gebeurt dat niet, dan krijgt de omstreden middelbare school geen overheidsgeld meer om les te kunnen geven. Minister Arie Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs zet het zwaarste middel in omdat aan een eerder verzoek om een nieuw schoolbestuur te benoemen geen gehoor werd gegeven. “Dit is het meest verregaande wat ik kan doen.”

Zwaarste middel

Nooit eerder zette een minister dit zwaarste middel in. Binnen twee weken moet het bestuur een voorstel doen voor een nieuw schoolbestuur, dat dan binnen twee weken aan het werk moet, zo laat Slob aan de Tweede Kamer weten. Gebeurt dat niet, dan vordert de gemeente Amsterdam het schoolgebouw terug, stelt onderwijswethouder Marjolein Moorman. Volgens haar stopt de financiering van het Rijk als het bestuur geen gehoor geeft aan de aanwijzing van Slob en vervalt daarmee ook de huisvestingsplicht van de gemeente.

In juli liet Slob na een rapport van de onderwijsinspectie met ‘ernstige’ bevindingen al aan het Haga Lyceum weten dat het bestuur moest worden vervangen, maar daarop gebeurde er niets. Directeur-bestuurder Soner Atasoy weigerde op te stappen en maakte bezwaar. Volgens Slob heeft die reactie ‘geen nieuwe feiten opgeleverd’.

Slob zegt in een reactie ‘grote zorgen’ te houden over de schoolomgeving. “Er is sprake van wanbeheer, ook financieel, er is sprake geweest van zelfverrijking en het bestuur laat mensen in de omgeving van de school toe die wij daar liever niet zien.” Slob stelt dat er daarom een nieuw bestuur moet komen. “Zij moeten de onderwijskwaliteit, het bestuurlijk handelen en de financiën op orde brengen.”

Er is ‘op punten’ wel beweging geweest bij het bestuur, zegt Slob. Zo zou de school een nieuw bestuurslid hebben willen aantrekken. “Maar dat ging niet verder dan voornemens.”

Atasoy heeft al aangekondigd bezwaar te maken tegen Slobs beslissing. Zolang er een gerechtelijke procedure loopt, die volgens Slob ‘maximaal een jaar’ kan duren, kan het bestuur aanblijven en blijft ook de bekostiging in stand. “Ik hoop niet dat het zover komt. Het is in het belang van leerlingen en ouders dat er nu rust komt op school met een goed nieuw bestuur.”

Ook zonder overheidsgeld zou het Haga Lyceum verder kunnen als particuliere school, door bijvoorbeeld bijdragen van ouders of geld uit het buitenland te gebruiken. Slob benadrukt dat het kabinet bezig is om meer zicht te krijgen op geldstromen uit het buitenland, bijvoorbeeld bij moskeeën. “Maar zelfs als het onderwijs niet meer door de overheid wordt bekostigd, gelden de regels rond bijvoorbeeld burgerschapsonderwijs onverkort. Ook voor particuliere scholen geldt onze wet en regelgeving. Ook als ze andere geldbronnen aanboren, moeten ze dat verantwoorden.”

Als het Haga Lyceum die route zou bewandelen en het onderwijs niet aan de Nederlandse regels voldoet, kan Slob ook ingrijpen. De school kan dan de bevoegdheid om examens af te leggen worden ontnomen, zegt de bewindsman.

Antidemocratisch onderwijs

Begin dit jaar waarschuwde de AIVD het stadsbestuur in een ambtsbericht voor het radicale gedachtegoed van ‘richtinggevende personen’ rond de school. Directeur Atasoy werd in verband gebracht met een terreurgroep uit de Kaukasus. Ook zou sprake zijn van antidemocratisch onderwijs aan leerlingen. De school ontkent alles.

De onderwijsinspectie deed vervolgens nieuw onderzoek naar de school, waarbij inspecteurs bij een bezoek aan de school het werken onmogelijk werd gemaakt. Ook werden de financiën doorgelicht en lag de school in de clinch met burgemeester Femke Halsema en Onderwijswethouder Marjolein Moorman.

Ook werden uitbreidingsplannen voor het Haga Lyceum afgewezen, bedankte de school toen de gemeente een oud schoolgebouw ter beschikking stelde en na een interne verbouwing weigerde Atasoy bouwinspecteurs van de gemeente toe te laten. Het aangepaste pand werd uiteindelijk veilig bevonden.