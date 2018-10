Minister overleeft motie van wantrouwen na ziekenhuis-debat

Bruins: geen levensbedreigende situatie

Het debat over de failliete ziekenhuizen is hervat.



Minister Bruins heeft inmiddels contact gehad met MC Slotervaart, om informatie te winnen over de situatie met de patiënt die volgens behandelend arts Hans-Martin Otten in een levensbedreigende situatie is geweest door het faillissement. Volgens Bruins hebben de curator en ziekenhuisbestuurder Mariska Tichem gezegd dat er geen sprake is een levensbedreigende situatie. Die informatie zou van artsen van de ziekenhuizen die de patiënten hebben ontvangen komen.



De oppositie neemt geen genoegen met deze verklaring. Fleur Agema (PVV) vindt dat de minister de situatie bagatelliseert. "Hou daarmee op. De behandelend arts zegt dat er een levensbedreigende situatie is geweest."



Bruins reageert met stemverheffing dat hij niets bagatelliseert. "Ik vertel precies hoe het zit!"



Op de vraag van Lilianne Ploumen (PvdA) of de verklaring van Bruins betekent dat de patiënten nu niet meer in levensgevaar zijn of nooit geweest, antwoordt Bruins dat de betrokken partijen daar nu over praten.



Lilian Marijnissen (SP): "Ik vind dit wel heel kwalijk. De minister kan nog steeds niet zeggen of er wel een gevaarlijke situatie is geweest."



MC Slotervaart werkt momenteel aan een verklaring over de situatie. Die wordt naar verwachting later vanmiddag gepubliceerd.