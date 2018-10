Minister over niet redden Slotervaart: wij zijn geen bank

Een bankroet dat Bruins trouwens begin deze week ook nog niet zag aankomen, bekent hij nu. Zeker niet zo snel.



Mijnheer Bruins, vindt u ook dat de afgelopen dagen een chaotische situatie is ontstaan?

"Op het moment dat er berichten kwamen over een chaotische situatie, hebben wij steeds gebeld met de inspectie om te kijken of dat ook zo was. De inspectie gebruikte richting mij deze woorden niet. Toch begrijp ik heel goed dat er onrust is."



Nu heeft u een compleet crisisteam opgericht, maar had u als minister van Medische Zorg het huidige scenario niet moeten voorkomen met een bak geld?

"Wij kijken toch vooral naar zorg, goede zorg voor patiënten. Kan dat in het ene ziekenhuis niet, dan maar in het andere ziekenhuis."



Dus het was nooit de bedoeling om per se deze ziekenhuizen overeind te houden?

"Nee, dat is niet het ultieme doel. Het gaat niet om het bewaken van een stapel stenen, het gaat over het bewaken van degelijke zorg in Nederland."

Ik ben altijd op zoek naar mogelijkheden om het maximale te doen en zo de patiënt te dienen Minister Bruno Bruins