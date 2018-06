Minister onderzoekt verhuizing Schiphol naar Noordzee

Ze stemt daarmee in met het verzoek van Kamerlid Jan Paternotte (D66). Hij stelde in mei voor om eerder onderzoek naar de verplaatsing te hervatten.



"Laten we de draad oppakken en kijken welke kansen en mogelijkheden er liggen," zei Paternotte tijdens het grote luchtvaartdebat. Eerder onderzoek toonde aan dat de megaoperatie peperduur was en grote onzekerheden met zich meebracht, maar niet per se onhaalbaar werd geacht.



Quick scan

In een brief aan de Tweede Kamer kondigt minister Van Nieuwenhuizen een 'quick scan' aan. 'Kernvraag is om in kaart te brengen welke onderzoeken naar verplaatsing van Schiphol naar zee nog actueel zijn en welk materiaal actualisatie of aanvulling behoeft.'



Afhankelijk van de uitkomsten hiervan kan later opdracht worden gegeven voor uitgebreider onderzoek. De resultaten verschijnen volgend jaar in de Luchtvaartnota.