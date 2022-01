Minister: nu geen reden om geldkraan joodse Cheiderschool dicht te draaien

Omdat de Cheiderschool ‘voortgang heeft laten zien’, is er geen aanleiding om de subsidie op te schorten. Beeld Robin van Lonkhuijsen/ANP

‘De borging van de sociale veiligheid is voldoende,’ schrijft onderwijsminister Dennis Wiersma aan de Tweede Kamer, naar aanleiding van onderzoek van de inspectie.

De voorganger van Wiersma, Arie Slob, dreigde in 2019 de geldkraan van de school dicht te draaien omdat de school niet genoeg zou luisteren naar de felle kritiek van de Inspectie van het Onderwijs. Kinderen en personeel werden niet voldoende beschermd tegen pesten, misbruik en ander wangedrag. Bovendien kregen leerlingen geen compleet beeld over seksualiteit en seksuele diversiteit in de biologielessen. Dit zou in de basisschool van de scholengemeenschap inmiddels zijn opgelost, maar voor de leerlingen van middelbareschoolleeftijd, ‘voldoet het onderwijsaanbod nog niet volledig aan de wettelijke eisen’.

Zorgenkindje

Daarom moet de school nog blijven werken aan die herstelopdracht. Als de school hier geen werk van maakt ‘zal opnieuw een sanctietraject worden gestart’, waarschuwt Wiersma. Maar omdat de Cheiderschool ‘voortgang heeft laten zien’, is er op dit moment geen aanleiding om de bekostiging op te schorten dan wel in te houden. Overigens vindt in de eerste helft van het jaar onderzoek plaats naar het bestuur. Daarin wordt gekeken of het onafhankelijk intern toezicht inmiddels beter wordt geregeld. Ook de borging van sociale veiligheid wordt onder de loep genomen.

De Cheiderschool is al jaren een zorgenkindje. In 2018 werd een voormalig docent veroordeeld wegens ontucht met een leerling. De leraar is in februari vorig jaar vrijgesproken in hoger beroep. De onderwijsinspectie zei dat het schoolbestuur te weinig deed met meldingen over de leerkracht. Eerdere herstelopdrachten die de school kreeg, werden niet goed opgepakt door de school.