Minister noemt uitspraak Nijhuis 'groot flauwekulverhaal'

Nijhuis gaf aan dat zijn vervanger sowieso een man moet worden, omdat er anders te veel vrouwen in het bestuur zouden komen. Dat zegt de topman vrijdag in de Volkskrant.



Het staat Nijhuis vrij dit soort uitspraken te doen, aldus de minister, maar zij vindt het "een slecht verhaal''.



"Er wordt nergens bezwaar gemaakt als er in een raad van bestuur meer mannen zitten dan vrouwen. Ik vind het echt onzin,'' zegt Van Nieuwenhuizen.



Geërgerd

Ook elders in Den Haag werd geërgerd - en af en toe sarcastisch - gereageerd op de uitspraken van Nijhuis.



'Zo is het wel genoeg met de vrouwtjes,' schrijft PvdA-leider Lodewijk Asscher op Twitter. Kamerlid André Bosman (VVD) noemt de voorkeur voor mannelijke bestuurders negentiende-eeuws.



De Nederlandse staat is grootaandeelhouder van Schiphol. Minister Wopke Hoekstra (Financiën), die namens de staat de opvolger van Nijhuis moet goedkeuren, werd vrijdagochtend ook naar de uitspraken gevraagd, maar mengde zich nog niet in de discussie.