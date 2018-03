Minister moet weigeren beveiliging El Rhazoui uitleggen

Tweede Kamerlid Kathalijne Buitenweg van GroenLinks heeft de minister om opheldering gevraagd.



Zineb El Rhazoui wordt in eigen land ernstig bedreigd en wordt daarom zwaar beveiligd. Ze werkte bij het satirische tijdschrift Charlie Hebdo toen daar in 2015 bij een terroristische aanslag twaalf mensen om het leven kwamen.



Ze geeft donderdagavond een lezing in debatcentrum De Balie in Amsterdam. Nederland gaf de Franse beveiligers van El Rhazoui geen toestemming om haar gewapend te begeleiden bij haar bezoek.



Weloverwogen

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) heeft besloten om de journaliste niet zelf te beveiligen, aldus De Balie.



Een NCTV-woordvoerder zegt tegen Het Parool dat het besluit weloverwogen is, na uitvoerig overleg met instanties in zowel Nederland als Frankrijk. Op basis daarvan is een dreigingsanalyse gemaakt.



Volgens directeur Yoeri Albrecht van De Balie staat het vrije debat onder druk door het gebrek aan goede beveiliging door de overheid.



Lees ook ons interview met Zineb el Rhazoui: 'Islamisme is fascistisch'