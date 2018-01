Minister: Minder polderen over groei Schiphol

Het gaat daarbij om het overleg over groei na 2020. De Omgevingsraad Schiphol blijft bestaan, maar in een andere vorm.



Hans Alders heeft de afgelopen drie decennia de groei van de luchtvaart in Nederland vormgegeven. Eerst als minister van Milieu, waar hij in de jaren negentig de groei van Schiphol faciliteerde, later als voorzitter van diverse overlegorganen als de Alderstafel en nu Omgevingsraad Schiphol.



"Dat we weer een Alderstafel krijgen, ligt niet voor de hand," zegt Van Nieuwenhuizen in de periferie van een bijeenkomst bij de Luchtverkeersleiding op Schiphol. "Er liggen nog twee adviesaanvragen bij de heer Alders, daarna houdt het op."



Vorige maand al liet een aantal regiogemeenten, waaronder Aalsmeer, weten niet langer met het Aldersoverleg verder te willen gaan omdat daar te veel partijen meebeslissen. Schipholtopman Jos Nijhuis pleit daar al twee jaar voor.



Of de oud-minister en commissaris van de koningin in de toekomst nog een rol krijgt, laat de minister in het midden. "Ik heb hem gevraagd mee te denken hoe het anders is te organiseren. Maar er is een andere vorm van participatie van belanghebbenden nodig."



Slimme ingenieur

"Ik ben er nog niet van overtuigd dat het polderen op deze manier door moet gaan. Bij de komende herindeling van het luchtruim is straks heel Nederland betrokken. Het idee moet van tafel dat iemand naderhand zegt: dit ben je nog vergeten. Er is misschien nog een slimme ingenieur die andere inzichten heeft."



Eerder bleek dat zowel rondom Lelystad Airport, waar nadat alle officiële berekeningen rond waren toch nieuwe inzichten opdoken, als rondom Schiphol, waar de luchthaven met onvolledige cijfers over het aantal gehinderden naar buiten kwam.

Ik wil in februari een besluit nemen op basis van onderzoek. Minister van Nieuwenhuizen