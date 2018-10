Minister: levensbedreigende situatie Slotervaart mij onbekend

Spoedoverleg Zilveren Kruis

Zorgverzekeraar Zilveren Kruis voert op dit moment spoedoverleg met de curator naar aanleiding van berichtgeving over een patiënt die door het faillissement van het ziekenhuis in levensgevaar is gebracht.



"Die signalen zijn nieuw voor ons, als dit zo is, is het verschrikkelijk. We onderzoeken nu wat de situatie is," aldus een woordvoerder van Zilveren Kruis.



Volgens de zorgverzekeraar is de curator verantwoordelijk voor het uitplaatsen van patiënten bij het failliete ziekenhuis. Daar hebben wij niet de leiding in, dat is de curator," zegt de woordvoerder.



Zilveren Kruis komt later op de middag met een persverklaring.