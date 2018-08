Minister juicht Amsterdamse aanpak lerarentekort toe

Het lerarentekort in Amsterdam is zo groot dat de gemeente onconventionele maatregelen neemt: komend schooljaar zullen gemeenteambtenaren bijspringen als er klassen zonder leerkracht dreigen te komen.



"Amsterdam probeert alles te doen om scholen te ondersteunen," zegt minister Slob. "In de grote steden is het tekort aan leerkrachten het grootst en dus werkt men daar intensief aan een oplossing."



Bevoegdheid

Zestig onderwijsambtenaren doen, van wie er maar vier bevoegd zijn om voor de klas te staan. De overige kunnen scholen waar nodig ondersteunen met bijvoorbeeld administratief werk. Slob: "Het is wel van belang dat de mensen die voor de klas staan bevoegd zijn, of op weg naar een bevoegdheid zijn."



Ook over het inzetten van statushouders is de minister positief. Vijftien Syrische statushouders die in hun thuisland ook als leerkracht werkzaam waren, worden omgeschoold om vanaf volgend schooljaar les te geven op middelbare scholen.



"Ik begrijp dat dit vooral bij een vak als wiskunde kan werken. Het is belangrijk om creatief te zijn. Soms is de keuze: kunnen we niks doen of toch iets?"



