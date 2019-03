Minister in Parijs om plooien glad te strijken

Frankrijk is verrast en verbolgen over de "geniepige'' stap van Den Haag om invloed te verwerven in de luchtvaartmaatschappij.



Hoekstra gaat zijn Franse collega Bruno Le Maire tekst en uitleg geven. Nederland staat volledig achter het internationale concern, maar wil ook de positie van KLM en luchthaven Schiphol veiligstellen. De twee bewindslieden ontmoeten elkaar om 8 uur 's ochtends. Het gesprek duurt maximaal anderhalf uur.



Er staat geen gesprek gepland tussen Hoekstra en de topman van Air France-KLM, Ben Smith. Smith was onlangs nog in Nederland nadat er ruis op de lijn was ontstaan tussen het bedrijf en Den Haag over de herbenoeming van KLM-chef Pieter Elbers.



Uit wraak voor de Nederlandse "coup'' bij Air France-KLM zouden de Fransen nu een nieuwe termijn voor de KLM-baas willen dwarsbomen.