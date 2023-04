Minister in beroep tegen uitspraak rechter die krimp Schiphol tegenhoudt

Mark Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat. Beeld ANP

Een aantal luchtvaartmaatschappijen spande een kort geding aan tegen de Nederlandse staat vanwege het plan om het aantal vluchten vanaf Schiphol te verminderen naar 440.000 per jaar (nu 500.000). Zo wilde het kabinet ervoor zorgen dat de geluidsoverlast van het vliegverkeer na jaren van gedogen binnen de grenzen zou blijven.

Volgens de rechter volgde minister Harbers daarbij niet de juiste procedures. De Europese regels bepalen dat de staat het aantal vliegtuigbewegingen van een luchthaven alleen mag verminderen na het doorlopen van een zorgvuldig proces, de zogeheten ‘evenwichtige aanpak’.

Harbers had volgens de rechter niet goed gekeken naar alternatieven en ook was inspraak van alle betrokkenen achterwege gelaten. ‘De staat heeft die procedure niet gevolgd voor de voorgenomen tijdelijke regeling waarbij de staat het maximaal aantal toegestane vliegtuigbewegingen wil terugbrengen tot 460.000. Dat had wel gemoeten.’

Niet in het belang van de omwonenden

Harbers schrijft nu dat de uitspraak ‘niet in het belang van de omwonenden van Schiphol’ is. ‘Het herstel van hun rechtspositie kan nog niet worden gerealiseerd. Om die reden heb ik besloten hoger beroep aan te tekenen tegen het vonnis van de voorzieningenrechter.’

Het hoger beroep heeft waarschijnlijk niet direct gevolgen voor de uitspraak, die blijft staan tot het gerechtshof anders beslist. Het is daardoor onwaarschijnlijk dat Schiphol dit jaar al het aantal vluchten zal verminderen.

Om de krimp alsnog mogelijk te maken, onderzoekt Harbers nu ook een procedure die wel volgens de Europese regels verloopt. Die maatregel wilde Harbers eigenlijk dit jaar al doorvoeren, maar daar stak Brussel een stokje voor, waarna alsnog de voorgeschreven ‘gebalanceerde aanpak’ werd gevolgd. Daarvoor is de inspraak vorige maand begonnen. Het is alleen onzeker of de Europese Commissie akkoord gaat. Zeker nu er sinds vorige week een ingrijpend alternatief ligt van luchthaven Schiphol zelf, waarmee de geluidshinder in de regio mogelijk sterker afneemt dan bij krimp.

