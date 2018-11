Minister hoorde in augustus al over scenario faillissement

Curatoren onderzoeken ongedekte medicijn

Curatoren van de failliete IJsselmeerziekenhuizen onderzoeken de inkoop van kankermedicijnen uit Duitsland die niet vergoed werden door zorgverzekeraars, waarover Follow the Money dinsdag publiceerde (zie ook de vorige post in dit blog).



Volgens het journalistieke onderzoeksplatform wist de aandeelhouder en toenmalig bestuurder van de ziekenhuizen in Flevoland Loek Winter dat de chemokuren niet vergoed werden. Het zou hebben geleid tot een verliespost voor de ziekenhuizen van tussen de 3 en 5 miljoen euro.



"De curatoren kijken naar wat er gebeurd is. Zij komen met een inhoudelijke reactie zodra echt duidelijk is wat er gebeurd is," aldus de woordvoerder van MC Groep IJsselmeer, met ziekenhuizen in Lelystad, Emmeloord, Dronten en Urk.



De ziekenhuizen werden onlangs failliet verklaard, kort daarna werd MC Slotervaart, eveneens onderdeel van de MC Groep, failliet verklaard.



De kankermedicijnen werden ingekocht bij een Duitse leverancier. Volgens Follow the Money hebben Winter en voormalig ziekenhuisbestuurder Tim Roldaan belangen bij dit bedrijf.



Zilveren Kruis bevestigt voorschotten te hebben betaald voor de medicijnen, terwijl nog niet duidelijk was of ze wel voor vergoeding in aanmerking kwamen. Het gaat om een bedrag van ongeveer 3 miljoen euro, ofwel ongeveer de helft van de totale schuld die de ziekenhuizen bij Zilveren Kruis hebben.



Volgens een woordvoerder van de zorgverzekeraar was de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) nog aan het onderzoeken of de medicijnen vergoed konden worden op het moment dat de ziekenhuizen failliet gingen.



Minister Bruno Bruins (Medische Zorg) wilde nog niet veel kwijt over de kwestie. "Ik heb dat bericht ook gelezen. De curator van IJsselmeer heeft vanmorgen laten weten dat ie dat uit gaat zoeken. Dus ik moet eventjes de resultaten van dat onderzoek afwachten.''



De woordvoerder van de IJsselmeerziekenhuizen zegt dat de publicatie over de medicijnen "op dit moment" geen invloed heeft op het proces van een mogelijke doorstart.