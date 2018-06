Minister hoopt op nieuwe plek museumtramlijn

De ChristenUnie vroeg de cultuurminister een maand geleden in te grijpen zodat de historische tramlijn behouden zou blijven.



De loodsen waar de klassieke trams van stichting Electrische Museumtramlijn Amsterdam (EMA) gestald staan dreigen te verdwijnen, omdat daar middenhuurwoningen worden gebouwd.



Kamerlid Carla Dik-Faber noemt dat 'buitengewoon spijtig en onwenselijk' en wil dat de minister met Amsterdam in gesprek gaat om de historische tramlijn te redden. "Desnoods met een loods op een andere plek in de stad en aanpassingen aan de tramlijn."



Maar in een antwoord op de kamervragen legt Van Engelshoven de bal bij de gemeente. 'Het verlies van historische trams en de museumspoorlijn zou uiteraard zeer spijtig zijn en ik hoop dan ook dat de EMA en Amsterdam tot een passende oplossing komen,' schrijft de minister.



Onnodige eisen

Dik-Faber uitte kritiek op de houding van de gemeente, die volgens haar de vrijwilligers achter de trams teveel aan hun lot overlaat.



De minister schrijft echter dat de gemeente bij heeft aangegeven bereid te zijn opnieuw met de stichting in gesprek te gaan, om samen tot een oplossing te komen. De minister verwacht dat de EMA daarbij wordt geholpen, en er geen onnodige eisen worden gesteld aan de toekomstplannen.



Om de vrijwilligers aan een haalbaar meerjarenplan te helpen, heeft de minister Stichting Mobiele Collectie Nederland, dat zich inzet voor het behoud van bijvoorbeeld oude bussen en trams, gevraagd bij te springen. Ook wijst ze hen op het Mondriaan Fonds, dat bijdrages levert aan het behoud van mobiel erfgoed.



Uitspraak Raad van State

Ondertussen dringen de oppositiepartijen in Amstelveen, waar de historische tramlijn ook deels door loopt, er bij het college daar op aan om alles op alles te zetten de trams te behouden. Zij roepen op in gesprek te gaan met Amsterdam om tot een gezamenlijk beleid te komen.



De gemeente Amsterdam zegt echter eerst een uitspraak van de Raad van State, waar EMA een procedure is gestart tegen het besluit, af te wachten. Een petitie voor het behoud van de tramlijn, is inmiddels al ruim 15.000 keer ondertekend.