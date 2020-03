Minister Grapperhaus op school in Zuidoost: kluiscontroles in strijd met ‘drillraps’

Ferd Grapperhaus op het Bindelmeer College in Amsterdam. Beeld Pim Ras Fotografie

Met de minister aan tafel maakt een groepje brugklassers er geen geheim van. Een mes geeft status in de wijk. De filmpjes van zogenoemde drillraps, videootjes waarin jongens elkaar uitdagen en met armlange messen zwaaien, kunnen je faam geven op straat. Toch kent het groepje leerlingen van het Bindelmeer College in Zuidoost óók de keerzijde.

Ze zijn Jay-Ronne Grootfaam (18) niet vergeten. Hoe die in september als leider van de jeugdgroep drillcrew FOG ruzie kreeg in een halletje van Bijlmerflat Florijn met de rivaliserende groep KSB. En hoe twee jongens van die crew met een kapmes op Grootfaam inhakten. Hij stierf in het ziekenhuis.

“Het kan op een trieste manier met je aflopen,” zegt Grapperhaus even later, na het gesprekje in de aula.

Grapperhaus kijkt met jongens naar de zogenaamde drill-rap waar jongens hen messen tonen. Beeld Pim Ras Fotografie

Community School

De minister was dinsdag in Amsterdam, omdat er in de Bijlmer een zogenoemde Community School op poten wordt gezet. Het doel: een plek creëren waar leerlingen in een mooie studio op school hun video's kunnen maken, in plaats van op straat. Straks moeten niet langer de criminelen uit de wijk hun voorbeelden zijn, maar misschien wel een leraar. Zoals de oud-voetbalprof die er gymles geeft. En het moet een plek zijn waar de deuren straks 365 dagen in het jaar geopend zijn. “Zodat er hier altijd een veilige haven is,” zegt Karim el Azzouzi. “Een huiskamergevoel.”

Dat klinkt anders dan de roep van burgemeesters in Rotterdam, Spijkenisse en Drachten. Die vroegen Grapperhaus om een expliciet verbod voor minderjarigen om elk soort mes mee te dragen op straat. Nu geldt dat verbod alleen voor bepaalde messen (stiletto’s, vlindermessen, valmessen).

Als de ouders van de leerlingen zich verzamelen voor een nazit met de minister, blijkt die oproep bevreemding te wekken. “Is het niet al verboden dan?,” vraagt een moeder.

Status

Het probleem is de status die wordt toegekend aan criminelen. “En laten we eerlijk zijn,” zegt moeder Herna. “Die willen soms ook gewoon brood op de plank brengen. Er is hier veel armoede.” Grapperhaus knikt. “Daarom willen we ook investeren in de aanpak van een school als deze. Dat is best even wennen voor een minister die normaal vooral boeven moet vangen. Maar het is erg nuttig.”

De ouders hebben het gevoel dat het zoeklicht op Zuidoost staat sinds de moordaanslag op advocaat Derk Wiersum. Die werd door een ‘crimineel’ in de wijk gepland. En de Bijlmer was toch al het gebied van criminele jeugdbendes. Zozeer zelfs dat burgemeester Femke Halsema overweegt om criminelen in lokale rechtbanken te berechten, naar Amerikaanse voorbeeld.

Grapperhaus op het Bindelmeer College. Beeld Pim Ras Fotografie

Etnisch profileren

Vrees is ook dat preventief fouilleren een vlucht zal nemen. “Mensen zijn bang dat er dan ook weer etnisch geprofileerd wordt,” zegt moeder en medewerkster Melissa. “Toch ben ik voor.”

Ook Grapperhaus wil over dat middel ‘het gesprek voeren’. Net als kluisjescontroles. “Als je ziet wat ze in Zaandam vonden: messen, hamers, stroomstootwapens. Daar schrik je echt van. Maar dat is wel goed.”

Jongeren hebben er volgens de minister te weinig oog voor hoe slecht het met criminelen afloopt. Zie hoe Ridouan Taghi en zijn ‘adjudanten’ werden aangetroffen bij hun arrestatie. “In isolement of in vervuilde woningen. Meneer T. moet ik overigens zeggen, want hij is verdachte. Daar is het toch slecht mee afgelopen... Niet te verwarren met die meneer van The A-team, uiteraard.”