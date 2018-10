Minister: Goede en veilige zorg in Slotervaartziekenhuis

Concreet zal het UWV op basis van de loongarantieregeling de salarisbetalingen van het personeel overnemen. Om ervoor te zorgen dat de ziekenhuizen ook na het faillissement hun medische aansprakelijkheidsverzekering behouden, staat het ministerie van Volksgezondheid garant voor eventuele claims.



Bruins laat weten de afgelopen dagen met alle betrokkenen intensief contact te hebben gehad 'om hen te wijzen op hun verantwoordelijkheden'. Binnen het ministerie van VWS is een crisisstaf ingericht.



Elders opgevangen

De curator van MC Slotervaart heeft samen met de overige ziekenhuizen in de regio en de zorgverzekeraars de capaciteit en zorgvraag geïnventariseerd. "Als de situatie zich voordoet dat patiënten van MC Slotervaart moeten worden overgeplaatst, kunnen zij allemaal in andere ziekenhuizen worden opgevangen", aldus de curator.



Ondertussen werken alle betrokkenen in beide regio's aan een plan voor het behoud van goede, veilige en toegankelijke zorg. De curatoren van de MC IJsselmeerziekenhuizen zullen de komende periode gebruiken om te onderzoeken of een deel van de ziekenhuiszorg in Lelystad behouden kan blijven, meldt Bruins.



Donderdagochtend verklaarde de rechter het Slotervaartziekenhuis failliet. Lees alle ontwikkelingen over dat nieuws in ons liveblog.