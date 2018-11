Minister furieus op wethouder Kock: afspraak is afspraak

Volgens de CDA-bewindsvrouw zijn er nette afspraken gemaakt. "Als wethouder Kock vindt dat die met voeten zijn getreden, moet hij niet bij de krant of bij de Tweede Kamer melden, maar bij mij. Hij heeft zich daar niet gemeld."



GroenLinks-Kamerlid Isabelle Diks sprak van een 'bestuurlijke schoffering', omdat Defensie in juni plots terugkwam van in 2013 gemaakte afspraken over de teruggave van het marinecomplex. "Ik werp die aantijging verre van mij", reageerde een duidelijk boze Bijleveld. "Als ik op mijn werkkamer afspraken maak met deze wethouder, de waarnemend burgemeester en ambtenaren en dat wordt vervolgens besproken in de raadscommissie, dan is het afspraak is afspraak."



Niet ordentelijk

Bijleveld noemt de uitspraken van Kock in Het Parool van dinsdag in een Kamerdebat over de Defensiebegroting 'niet ordentelijk'. Kock stelde dat er geen veiligheidsanalyse ten grondslag ligt aan het besluit van Defensie om op het marinecomplex te blijven.



Bijleveld stelt dat er 'een zelfstandige beoordeling' is gemaakt van de veiligheidssituatie in Amsterdam. "De hoofdstad is zeer regelmatig het terrein van grootschalige evenementen. Het Marine Establishment is de enige locatie die via lucht, weg en water bereikbaar is. En we willen ook zichtbaar blijven in de stad."