Minister dreigt Cornelius Haga met Bibob

De ambtenaren op het ministerie denken kennelijk dat onze school een snackbar of bakkerij is.

Dat het ministerie daar langs deze weg achter wil komen, is ongebruikelijk. De wet Bibob wordt in Amsterdam vooral toegepast in de horeca en kan aanleiding zijn nieuwe ondernemers geen vergunning te geven, of bestaande tenten te sluiten.



Geldkraan dicht

Burgemeester Halsema beriep zich deze week nog op de wet bij de sluiting van vier zaken aan de Zeedijk, waar volgens justitie sprake was van strafbare feiten in de bedrijfsvoering. De wet is bedoeld om te voorkomen 'dat de overheid criminele activiteiten faciliteert'. In het geval van het Cornelius Haga zou dat als consequentie kunnen hebben dat de financiering stopt. Volgende week al.



Atasoy zegt even goed niet van plan te zijn mee te werken aan de procedure. Uit praktische maar vooral principiële overwegingen. Het onderwijs valt volgens zijn lezing niet onder de wet Bibob. "De ambtenaren op het ministerie denken kennelijk dat onze school een snackbar of bakkerij is." Het is in zijn optiek nog altijd niet bewezen dat er door het Cornelius Haga Lyceum strafbare feiten zijn gepleegd.



Kaukasus Emiraat

De school kwam begin vorige maand in opspraak, toen Halsema alarmerende berichten van de AIVD en de Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid (NCTV) met de Amsterdamse gemeenteraad. Volgens de twee diensten hebben op de school mensen rondgelopen die banden zouden hebben onderhouden met terreurorganisatie 'Kaukasus Emiraat', die weer gelieerd is aan IS. Atasoy en zijn broer hebben die banden altijd ontkend.



Het bestuur van het Cornelius Haga Lyceum had vrijdag een ingevuld vragenformulier terug moeten sturen naar Den Haag, maar heeft dat niet gedaan. Atasoy: "Meewerken aan een heimelijk Bibob-advies zou niets minder zijn dan harakiri."



